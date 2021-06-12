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Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей - РИА Новости, 12.06.2021
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:15
2021-06-12T01:15
2021-06-12T01:15
анна зайцева
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.По ее словам, монетарная политика ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.С одной стороны, Федрезерв США успокаивает участников рынка: резкое ускорение инфляции и рост потребительских цен носит временный характер. С другой — дает понять, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если американская экономика продолжит восстанавливаться высокими темпами.
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анна зайцева, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, рубль, деньги, экономика
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
Аналитик Анна Зайцева подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей