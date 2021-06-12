Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/dollar-1736711244.html
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей - РИА Новости, 12.06.2021
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:15
2021-06-12T01:15
анна зайцева
россия
федеральная резервная система сша
сша
доллар
рубль
деньги
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.По ее словам, монетарная политика ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.С одной стороны, Федрезерв США успокаивает участников рынка: резкое ускорение инфляции и рост потребительских цен носит временный характер. С другой — дает понять, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если американская экономика продолжит восстанавливаться высокими темпами.
https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa80d10938c81e441eb9170a65231980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна зайцева, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, рубль, деньги, экономика
Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей
01:15 12.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Аналитик Анна Зайцева подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

"Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", — заявила аналитик.

По ее словам, монетарная политика ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.
С одной стороны, Федрезерв США успокаивает участников рынка: резкое ускорение инфляции и рост потребительских цен носит временный характер. С другой — дает понять, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если американская экономика продолжит восстанавливаться высокими темпами.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 03:21
"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы
 
Анна ЗайцеваРоссияФедеральная резервная система СШАСШАДолларРубльДеньгиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
05:41В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
Лента новостейМолния