https://ria.ru/20210612/dollar-1736711244.html

Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей

Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей - РИА Новости, 12.06.2021

Аналитик подсчитала, когда доллар рухнет до шестидесяти рублей

Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T01:15

2021-06-12T01:15

2021-06-12T01:15

анна зайцева

россия

федеральная резервная система сша

сша

доллар

рубль

деньги

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.По ее словам, монетарная политика ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.С одной стороны, Федрезерв США успокаивает участников рынка: резкое ускорение инфляции и рост потребительских цен носит временный характер. С другой — дает понять, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если американская экономика продолжит восстанавливаться высокими темпами.

https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна зайцева, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, рубль, деньги, экономика