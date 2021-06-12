https://ria.ru/20210612/dnr-1736790319.html
В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах Донбасса
В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах Донбасса - РИА Новости, 12.06.2021
В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах Донбасса
Украинские силовики разместили пять единиц военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:16
2021-06-12T20:16
2021-06-12T20:16
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили пять единиц военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Вооружённые формирования Украины разместили пять единиц вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной территории", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженной техники были БМП-1, МТ-ЛБ и бронированные машины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210611/dnr-1736674773.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-1, оон, украина, в мире
В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах Донбасса
В ДНР сообщили о размещении ВСУ пяти единиц техники в населенных пунктах Донбасса