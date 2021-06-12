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В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов
В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2021
В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов
Украинская диверсионная группа использовала оружие натовского образца во время нападения на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:31
2021-06-12T15:02
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
нато
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украина
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинская диверсионная группа использовала оружие натовского образца во время нападения на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер ведомства Иван Филипоненко.Инцидент произошел накануне. Погибли пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, одного из них убили из снайперской винтовки иностранного производства."Пули калибра 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США", — сказал Филипоненко.На брифинге он продемонстрировал эти пули, приобщенные к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210612/donbass-1736744234.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон, украина, в мире
В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов
14:31 12.06.2021 (обновлено: 15:02 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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Диверсанты, напавшие на пост Народной милиции, использовали оружие НАТО, заявили в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинская диверсионная группа использовала оружие натовского образца во время нападения на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер ведомства Иван Филипоненко.
Инцидент произошел накануне. Погибли пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, одного из них убили из снайперской винтовки иностранного производства.
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"Пули калибра 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США", — сказал Филипоненко.
На брифинге он продемонстрировал эти пули, приобщенные к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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