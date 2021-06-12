https://ria.ru/20210612/diversanty-1736753138.html

В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов

В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2021

В ЛНР раскрыли подробности нападения украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа использовала оружие натовского образца во время нападения на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:31

2021-06-12T14:31

2021-06-12T15:02

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

нато

оон

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинская диверсионная группа использовала оружие натовского образца во время нападения на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам офицер ведомства Иван Филипоненко.Инцидент произошел накануне. Погибли пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, одного из них убили из снайперской винтовки иностранного производства."Пули калибра 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США", — сказал Филипоненко.На брифинге он продемонстрировал эти пули, приобщенные к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210612/donbass-1736744234.html

https://ria.ru/20210611/diversanty-1736706195.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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2021

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, оон, украина, в мире