https://ria.ru/20210612/devushka-1736795170.html
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане - РИА Новости, 12.06.2021
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T21:13
2021-06-12T21:13
2021-06-12T23:54
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
грозный
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_ac58f1934be598fa56f6e4a362a24560.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о неправомерных действиях против нее, заявил журналистам министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Дагестане без предупреждения попытались ворваться местные полицейские с коллегами из Чечни. В пятницу в интернете появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов искали сбежавшую в соседний регион жительницу Чечни, ее задержали вместе с журналистами, организовавшими убежище, и доставили в отдел."Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери", — рассказал Дудаев.Установив местонахождение Тарамовой, полицейские обратились к дагестанским коллегам. Туда также выехали отец, брат и другие родственники Тарамовой."В соответствии с законом и соблюдением всех процессуальных процедур девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена, и отец вместе с ней благополучно вернулся домой", — отметил министр.По его словам, ситуацию вокруг девушки "искусственно раздули".Он подчеркнул, что права и свободы и Халимат Тарамовой и всех женщин Чеченской Республики "свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь".
https://ria.ru/20210611/dagestan-1736700550.html
https://ria.ru/20210409/poboi-1727587058.html
грозный
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_f3d7e820779e7a61098004c94c70284f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), грозный, махачкала, происшествия
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
21:13 12.06.2021 (обновлено: 23:54 12.06.2021)
Власти Чечни заявили, что силовики не нарушали прав Халимат Тарамовой, она вернулась домой
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале
, опровергли информацию о неправомерных действиях против нее, заявил журналистам министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев
.
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Дагестане без предупреждения попытались ворваться местные полицейские с коллегами из Чечни. В пятницу в интернете появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов искали сбежавшую в соседний регион жительницу Чечни, ее задержали вместе с журналистами, организовавшими убежище, и доставили в отдел.
"Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного
с заявлением о пропаже своей дочери", — рассказал Дудаев.
Установив местонахождение Тарамовой, полицейские обратились к дагестанским коллегам. Туда также выехали отец, брат и другие родственники Тарамовой.
"В соответствии с законом и соблюдением всех процессуальных процедур девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена, и отец вместе с ней благополучно вернулся домой", — отметил министр.
По его словам, ситуацию вокруг девушки "искусственно раздули".
Он подчеркнул, что права и свободы и Халимат Тарамовой и всех женщин Чеченской Республики "свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь".