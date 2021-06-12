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В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане - РИА Новости, 12.06.2021
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T21:13
2021-06-12T23:54
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
грозный
махачкала
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о неправомерных действиях против нее, заявил журналистам министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Дагестане без предупреждения попытались ворваться местные полицейские с коллегами из Чечни. В пятницу в интернете появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов искали сбежавшую в соседний регион жительницу Чечни, ее задержали вместе с журналистами, организовавшими убежище, и доставили в отдел."Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери", — рассказал Дудаев.Установив местонахождение Тарамовой, полицейские обратились к дагестанским коллегам. Туда также выехали отец, брат и другие родственники Тарамовой."В соответствии с законом и соблюдением всех процессуальных процедур девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена, и отец вместе с ней благополучно вернулся домой", — отметил министр.По его словам, ситуацию вокруг девушки "искусственно раздули".Он подчеркнул, что права и свободы и Халимат Тарамовой и всех женщин Чеченской Республики "свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь".
https://ria.ru/20210611/dagestan-1736700550.html
https://ria.ru/20210409/poboi-1727587058.html
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), грозный, махачкала, происшествия
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
21:13 12.06.2021 (обновлено: 23:54 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВ Грозном
В Грозном - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Власти Чечни заявили, что силовики не нарушали прав Халимат Тарамовой, она вернулась домой

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ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, находившейся в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о неправомерных действиях против нее, заявил журналистам министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Дагестане без предупреждения попытались ворваться местные полицейские с коллегами из Чечни. В пятницу в интернете появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов искали сбежавшую в соседний регион жительницу Чечни, ее задержали вместе с журналистами, организовавшими убежище, и доставили в отдел.
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"Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери", — рассказал Дудаев.
Установив местонахождение Тарамовой, полицейские обратились к дагестанским коллегам. Туда также выехали отец, брат и другие родственники Тарамовой.
"В соответствии с законом и соблюдением всех процессуальных процедур девушка была приглашена в отдел полиции, допрошена, и отец вместе с ней благополучно вернулся домой", — отметил министр.
По его словам, ситуацию вокруг девушки "искусственно раздули".
Он подчеркнул, что права и свободы и Халимат Тарамовой и всех женщин Чеченской Республики "свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь".
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)ГрозныйМахачкалаПроисшествия
 
 
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