https://ria.ru/20210612/dannye-1736722925.html

СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США

СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США - РИА Новости, 12.06.2021

СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США

Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:50

2021-06-12T08:50

2021-06-12T08:50

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канагава

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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних технологиях США в космической отрасли, сообщил телеканал NHK."По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.

https://ria.ru/20210612/politika-1736680014.html

https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html

россия

канагава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, канагава, япония, сша, безопасность, в мире