https://ria.ru/20210612/dannye-1736722925.html
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США - РИА Новости, 12.06.2021
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:50
2021-06-12T08:50
2021-06-12T08:50
россия
канагава
япония
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/52/1562595211_0:400:2893:2027_1920x0_80_0_0_730db6aee874aa1983b959d715845b45.jpg
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних технологиях США в космической отрасли, сообщил телеканал NHK."По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.
https://ria.ru/20210612/politika-1736680014.html
https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html
россия
канагава
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/52/1562595211_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_f3dd80693dff9444e0ae3699744e9ff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канагава, япония, сша, безопасность, в мире
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
NHK: житель Японии мог передать России секретные данных о разработках США
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака.
Задержанный в Японии
глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России
данные о последних технологиях США
в космической отрасли, сообщил телеканал NHK
.
"По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.
В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).
Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).
В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава
бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.
Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.
Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.