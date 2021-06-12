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СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США - РИА Новости, 12.06.2021
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:50
2021-06-12T08:50
россия
канагава
япония
сша
безопасность
в мире
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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних технологиях США в космической отрасли, сообщил телеканал NHK."По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.
https://ria.ru/20210612/politika-1736680014.html
https://ria.ru/20210611/pomosch-1736708657.html
россия
канагава
япония
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россия, канагава, япония, сша, безопасность, в мире
СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:50 12.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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NHK: житель Японии мог передать России секретные данных о разработках США

Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних технологиях США в космической отрасли, сообщил телеканал NHK.
"По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.
В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).
Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
08:00
Американцы что-то замышляют против России — важно их не спугнуть
В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.
Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.
Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
Вчера, 23:44
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
 
РоссияКанагаваЯпонияСШАБезопасностьВ мире
 
 
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