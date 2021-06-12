https://ria.ru/20210612/bryussel-1736746416.html
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца - РИА Новости, 12.06.2021
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца
Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, в субботу одели в исторический костюм русского... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:27
2021-06-12T13:27
2021-06-12T16:01
россия
александр токовинин
брюссель
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736746018_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d905c194620870301e60e0d30669ae87.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, в субботу одели в исторический костюм русского гвардейца, передает корреспондент РИА Новости.Ранее костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин."Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", — сказал российский дипломат на церемонии.Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" — цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу для "брюссельского модника" наряды из разных стран.Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать таким образом День России. "Предлагаю, сделать так, чтобы костюм не залеживался в музее", — сказал представить ассоциации.Примечательно, что уже к 14 июня "мальчик" должен будет примерить новый костюм. На этот раз его облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в Брюсселе.
https://ria.ru/20200419/1570265623.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736746018_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85a197b927a04e2bd356401cffffb7c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр токовинин, брюссель, нато, в мире
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца
13:27 12.06.2021 (обновлено: 16:01 12.06.2021)
Скульптуру "Писающий мальчик" в Брюсселе одели в исторический костюм русского гвардейца
БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, в субботу одели в исторический костюм русского гвардейца, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя
передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин
.
"Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", — сказал российский дипломат на церемонии.
Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" — цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.
Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу для "брюссельского модника" наряды из разных стран.
Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать таким образом День России
. "Предлагаю, сделать так, чтобы костюм не залеживался в музее", — сказал представить ассоциации.
Примечательно, что уже к 14 июня "мальчик" должен будет примерить новый костюм. На этот раз его облачат в цвета НАТО
в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в Брюсселе.