https://ria.ru/20210612/blagoveschensk-1736721176.html

Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%

Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30% - РИА Новости, 12.06.2021

Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%

Новый мост через реку Зея в Благовещенске, о котором губернатор Амурской области Василий Орлов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, готов на 30%. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:23

2021-06-12T08:23

2021-06-12T08:23

зея (река)

россия

василий орлов (губернатор)

владимир путин

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июн – РИА Новости. Новый мост через реку Зея в Благовещенске, о котором губернатор Амурской области Василий Орлов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, готов на 30%.Как сообщает правительство Амурской области, Орлов в субботу провел совещание по строительству моста, о проделанной работе доложил руководитель проекта Эдуард Давыдов."Готовность объекта 30%. Работы в графике, идут в штатном режиме, несмотря на очередную волну паводка", - сообщил Давыдов, его цитирует правительство Амурской области.Всего на объекте сейчас задействована почти тысяча человек и 163 единицы техники."Ориентировочно 20 июня приступим к первому этапу надвижки руслового пролетного строения – это как раз вантовая часть моста", - добавил Давыдов.Он уточнил, что поставка металлоконструкций идёт планово, их достаточно для выполнения работ по сооружению пролетного строения.Орлов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что строительство нового моста через реку Зея идёт с опережением графика, он будет достроен к концу 2022 года.Губернатор Амурской области в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что повреждённый мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Строительство нового мостового перехода позволит разгрузить существующий мост, расположенный выше по течению реки на 40-60%. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта – 9 километров, из них два – мостовая часть и семь километров – подходы.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://ria.ru/20210609/pmef-1736262661.html

https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

зея (река)

россия

амурская область

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зея (река), россия, василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, общество