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Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы - РИА Новости, 12.06.2021
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T00:24
2021-06-12T00:24
2021-06-12T00:48
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джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах обсуждения лидерами двух стран темы Алексея Навального, что "обсуждать (по этой теме) нечего".Первый после президентских выборов в Штатах саммит Россия — США состоится в Женеве 16 июня.
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россия, вашингтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
00:24 12.06.2021 (обновлено: 00:48 12.06.2021)
Байден задаст Путину все волнующие его вопросы, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки