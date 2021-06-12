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Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы

Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы - РИА Новости, 12.06.2021

Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы

Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T00:24

2021-06-12T00:24

2021-06-12T00:48

россия

вашингтон

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах обсуждения лидерами двух стран темы Алексея Навального, что "обсуждать (по этой теме) нечего".Первый после президентских выборов в Штатах саммит Россия — США состоится в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html

россия

вашингтон

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире