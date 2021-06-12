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Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы - РИА Новости, 12.06.2021
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T00:24
2021-06-12T00:48
россия
вашингтон
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах обсуждения лидерами двух стран темы Алексея Навального, что "обсуждать (по этой теме) нечего".Первый после президентских выборов в Штатах саммит Россия — США состоится в Женеве 16 июня.
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россия, вашингтон, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире
Псаки: Байден на встрече с Путиным поднимет все волнующие его темы
00:24 12.06.2021 (обновлено: 00:48 12.06.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Evan Vucci

Байден задаст Путину все волнующие его вопросы, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден затронет в беседе с Владимиром Путиным все темы, вызывающией его озабоченность, независимо от того, планирует ли их обсуждение Москва, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, отвечая на вопрос о перспективах обсуждения лидерами двух стран темы Алексея Навального, что "обсуждать (по этой теме) нечего".

"Это, может быть, не входит в его повестку, и это не удивительно, но определенно президент намерен поднять вопросы нарушений прав человека, арестов диссидентов и активистов…, президент не собирается отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность, он будет прям в разговоре с Путиным", — сказала Псаки в эфире CNN, комментируя слова Пескова.

Первый после президентских выборов в Штатах саммит Россия — США состоится в Женеве 16 июня.
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