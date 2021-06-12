https://ria.ru/20210612/bayden-1736749595.html

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным - РИА Новости, 12.06.2021

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:02

2021-06-12T14:02

2021-06-12T14:23

россия

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владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает агентство Блумберг.Представитель Белого дома отметил, что конференция в таком формате будет "наиболее подходящей".Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и ещё одну встречу в менее крупном формате.Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210607/putin-1735975791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/putin-1736729521.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире