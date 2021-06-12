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Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным - РИА Новости, 12.06.2021
Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:02
2021-06-12T14:23
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает агентство Блумберг.Представитель Белого дома отметил, что конференция в таком формате будет "наиболее подходящей".Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и ещё одну встречу в менее крупном формате.Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210607/putin-1735975791.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
14:02 12.06.2021 (обновлено: 14:23 12.06.2021)
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool

После встречи с Владимиром Путиным Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает агентство Блумберг.
Представитель Белого дома отметил, что конференция в таком формате будет "наиболее подходящей".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:33
Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков
Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и ещё одну встречу в менее крупном формате.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации сообщал, что президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию.
Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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