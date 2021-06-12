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На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми - РИА Новости, 12.06.2021
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:49
2021-06-12T20:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 июн – РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск-станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автобусе находилось 34 пассажира, из них 29 детей. "Пассажиры отправлены резервным автобусом к месту следования", - уточняет пресс-служба.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
20:49 12.06.2021
 
© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Fotolia / art_zzz

На Ставрополье загорелся туристический автобус с 29 детьми

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 июн – РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск-станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе находилось 34 пассажира, из них 29 детей. "Пассажиры отправлены резервным автобусом к месту следования", - уточняет пресс-служба.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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