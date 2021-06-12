https://ria.ru/20210612/avtobus-1736793048.html

На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми

На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми - РИА Новости, 12.06.2021

На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми

Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T20:49

2021-06-12T20:49

2021-06-12T20:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

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НАЛЬЧИК, 12 июн – РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск-станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автобусе находилось 34 пассажира, из них 29 детей. "Пассажиры отправлены резервным автобусом к месту следования", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210605/trolleybus-1735790550.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия