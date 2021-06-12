https://ria.ru/20210612/avtobus-1736793048.html
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми - РИА Новости, 12.06.2021
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:49
2021-06-12T20:49
2021-06-12T20:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_0:199:3680:2269_1920x0_80_0_0_6a519a4aeac68d237bc82fd7b541b2c5.jpg
НАЛЬЧИК, 12 июн – РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились 34 человека, в том числе 29 детей, загорелся в Ставропольском крае, в результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск-станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автобусе находилось 34 пассажира, из них 29 детей. "Пассажиры отправлены резервным автобусом к месту следования", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210605/trolleybus-1735790550.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_196:0:3485:2467_1920x0_80_0_0_fb07747ccb6e40fa91638950d2887c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия
На Ставрополье загорелся туристический автобус с детьми
На Ставрополье загорелся туристический автобус с 29 детьми