https://ria.ru/20210612/armeniya-1736736921.html

Русский дом в Ереване передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану

Русский дом в Ереване передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану - РИА Новости, 12.06.2021

Русский дом в Ереване передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану

Русский дом в Ереване по случаю Дня России передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Сурену Ишханяну, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:47

2021-06-12T11:47

2021-06-12T11:47

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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Русский дом в Ереване по случаю Дня России передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Сурену Ишханяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."По случаю Дня России Русский дом в Ереване (Россотрудничество в Армении) передал медаль "75 лет Победы" 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Сурену Николаевичу Ишханяну", -говорится в сообщении. Отмечается, что ветеран после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года лишился дома в селе Джракуз Гадрутского района и сейчас в числе других временных переселенцев живет в армянской столице.Для Сурена Ишханяна Великая Отечественная война началась 17 сентября 1942 года. Он попал в Грозный в 839-й стрелковый полк 402-й стрелковой дивизии и прошел войну командиром пулеметного расчета. Под Таганрогом был тяжело ранен в голову и глаз. Долгое время лежал в госпитале в Оржоникидзе, но даже после ранения пошел добровольцем на фронт, в армии пробыл до ноября 1945 года.Ветеран награжден орденами и медалями, у него есть фотографии старых лет, но все осталось в родовом доме в Гадруте. "В октябре 2020 года, когда все вынужденно покидали Гадрут, дед Сурен отказался оставлять родной дом, сказал, что уже довольно пожил и хочет умереть в своем доме. Дети, внуки и правнуки очень сильно переживали за дедушку и в одну ночь все же сумели вывести его из дома и увезти в Ереван. Сейчас ветеран живет в маленькой квартирке сына Руслана, который получил жилье в начале 90-х, работая на железной дороге", - отметили в пресс-службе Русского дома.Семье ветерана передали продуктовые пакеты от семей русских военных в Армении и деньги от ряда благотворителей. "Проект гуманитарной поддержки временно перемещенных лиц Русского дома в Ереване продолжается. В ближайшее время мы навестим еще одного ветерана – переселенца из Карабаха", - сказала ведущий специалист по координации гуманитарных программ Русского дома в Ереване Елена Шуваева-Петросян.

https://ria.ru/20210527/vyplaty-1734427387.html

https://ria.ru/20201111/vov-1584137707.html

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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), армения, таганрог, в мире