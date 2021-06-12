https://ria.ru/20210612/arest-1736773059.html

Защита Хованского обжалует арест

Защита Хованского обжалует арест - РИА Новости, 12.06.2021

Защита Хованского обжалует арест

Защита блогера Юрия Хованского, которому была избрана мера пресечения в виде ареста по делу об оправдании терроризма после исполнения песни о "Норд-Осте",... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:20

2021-06-12T17:20

2021-06-12T17:20

задержание юрия хованского

россия

мовсар бараев

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Защита блогера Юрия Хованского, которому была избрана мера пресечения в виде ареста по делу об оправдании терроризма после исполнения песни о "Норд-Осте", намерена обжаловать арест из процессуальных и других нарушений, сообщила гендиректор юридической фирмы "Лучшие юристы" Виктория Мартыненко."Действительно, мы намерены обжаловать решение суда об аресте Юрия Хованского потому что избрание меры пресечения прошло с нарушением норм материального и процессуального права. Мы подавали ходатайство о домашнем аресте или запрете определённых действий, у нас были все документы, все основания для избрания этой меры", - сообщила РИА Новости Мартыненко.Она считает, что суд не учел ряд факторов, которые допускают избрать Хованскому более мягкую меру пресечения."Мы все делаем глупости. Юрий исполнил эту песню 7 лет назад в нетрезвом виде на каком-то стриме. Это был экспромт. Но он ее не выкладывал в интернет, а значит не распространял. В 2014 году он уже давал правоохранительным органам пояснения по ней и претензий к нему не было", - добавила Мартыненко.Ранее факт возбуждения уголовного дела из-за песни с "публичными призывами к терроризму" подтвердил Следственный комитет России, не уточняя, о чем именно это произведение. Уголовное дело было заведено по статье 205.2, санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь в уголовном деле идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.

https://ria.ru/20210610/khovanskiy-1736538570.html

https://ria.ru/20210612/vertolet-1736763499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание юрия хованского, россия, мовсар бараев, происшествия