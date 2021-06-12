https://ria.ru/20210612/arest-1736749412.html

СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале

СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале - РИА Новости, 12.06.2021

СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале

Механик и директор автопредприятия арестованы по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, в котором погибли 7 человек, сообщает региональное РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:58

2021-06-12T13:58

2021-06-12T14:07

следственный комитет россии (ск рф)

авто

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Механик и директор автопредприятия арестованы по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, в котором погибли 7 человек, сообщает региональное управление СК РФ.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Власти информировали о шести погибших и пяти пострадавших. В пятницу число жертв аварии возросло до семи - в больнице скончалась одна из пострадавших женщин."Сегодня в отношении всех троих обвиняемых судом, рассмотревшим ходатайства следствия СКР, избраны меры пресечения. Так, директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием 56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц), 61-летнему механику автопредприятия - в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями, 67-летнему директору автопредприятия - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и недоброкачественном ремонте.

https://ria.ru/20210611/zaderzhanie-1736574270.html

свердловская область

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следственный комитет россии (ск рф), авто, свердловская область, происшествия