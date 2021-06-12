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СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале
СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале - РИА Новости, 12.06.2021
СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале
Механик и директор автопредприятия арестованы по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, в котором погибли 7 человек, сообщает региональное РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:58
2021-06-12T14:07
следственный комитет россии (ск рф)
авто
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Механик и директор автопредприятия арестованы по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, в котором погибли 7 человек, сообщает региональное управление СК РФ.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Власти информировали о шести погибших и пяти пострадавших. В пятницу число жертв аварии возросло до семи - в больнице скончалась одна из пострадавших женщин."Сегодня в отношении всех троих обвиняемых судом, рассмотревшим ходатайства следствия СКР, избраны меры пресечения. Так, директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием 56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц), 61-летнему механику автопредприятия - в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями, 67-летнему директору автопредприятия - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и недоброкачественном ремонте.
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свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), авто, свердловская область, происшествия
СК арестовал двух человек после ДТП с семью жертвами на Урале
13:58 12.06.2021 (обновлено: 14:07 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

СК арестовал механика и директора автопредприятия после ДТП с семью жертвами на Урале

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Механик и директор автопредприятия арестованы по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, в котором погибли 7 человек, сообщает региональное управление СК РФ.
Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Власти информировали о шести погибших и пяти пострадавших. В пятницу число жертв аварии возросло до семи - в больнице скончалась одна из пострадавших женщин.
"Сегодня в отношении всех троих обвиняемых судом, рассмотревшим ходатайства следствия СКР, избраны меры пресечения. Так, директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием 56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц), 61-летнему механику автопредприятия - в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями, 67-летнему директору автопредприятия - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и недоброкачественном ремонте.
ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 10:12
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
 
Следственный комитет России (СК РФ)АвтоСвердловская областьПроисшествия
 
 
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