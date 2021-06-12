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В России выросла смертность от алкоголя
В России выросла смертность от алкоголя - РИА Новости, 12.06.2021
В России выросла смертность от алкоголя
В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:51
2021-06-12T10:51
россия
чукотка
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пензенская область
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.В 2020-м число таких случаев достигло 50 435 — на три тысячи больше, чем в позапрошлом году (47 427 умерших). При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на два процента. Также в 2020 году стало на 20 процентов больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения: их число достигло 24 159.По подсчетам Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. О том, что за время режима самоизоляции, введенного на время пандемии коронавируса, потребление алкоголя в России выросло на два-три процента, ранее заявлял и глава ведомства Михаил Мурашко.
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россия, чукотка, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), пензенская область, общество
В России выросла смертность от алкоголя
10:51 12.06.2021
 
© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Depositphotos / silian

Росстат заявил о росте смертности от алкоголя в 2020 году

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
В 2020-м число таких случаев достигло 50 435 — на три тысячи больше, чем в позапрошлом году (47 427 умерших). При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на два процента.
Также в 2020 году стало на 20 процентов больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения: их число достигло 24 159.
По подсчетам Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. О том, что за время режима самоизоляции, введенного на время пандемии коронавируса, потребление алкоголя в России выросло на два-три процента, ранее заявлял и глава ведомства Михаил Мурашко.
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2 июня, 17:08Распространение коронавируса
В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России
 
РоссияЧукоткаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Пензенская областьОбщество
 
 
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