https://ria.ru/20210612/alkogol-1736731113.html

В России выросла смертность от алкоголя

В России выросла смертность от алкоголя - РИА Новости, 12.06.2021

В России выросла смертность от алкоголя

В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:51

2021-06-12T10:51

2021-06-12T10:51

россия

чукотка

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пензенская область

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.В 2020-м число таких случаев достигло 50 435 — на три тысячи больше, чем в позапрошлом году (47 427 умерших). При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на два процента. Также в 2020 году стало на 20 процентов больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения: их число достигло 24 159.По подсчетам Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. О том, что за время режима самоизоляции, введенного на время пандемии коронавируса, потребление алкоголя в России выросло на два-три процента, ранее заявлял и глава ведомства Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735298407.html

россия

чукотка

пензенская область

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россия, чукотка, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), пензенская область, общество