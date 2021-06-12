https://ria.ru/20210612/afganistan-1736726907.html

В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы

В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы - РИА Новости, 12.06.2021

В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы

По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T09:45

2021-06-12T09:45

2021-06-12T09:45

кабул (провинция)

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:171:4246:2559_1920x0_80_0_0_106526275791887a5c4e8b28e089cf81.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.По данным полиции, вооруженные люди в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а затем убили. Телеканал сообщил со ссылкой на сотрудника органов безопасности, что среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы приходились ему родственниками.Полиция обвинила в случившемся боевиков радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.

https://ria.ru/20210605/afganistan-1735762435.html

кабул (провинция)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (провинция), афганистан, талибан, в мире