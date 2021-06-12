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В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы
В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы - РИА Новости, 12.06.2021
В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы
По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:45
2021-06-12T09:45
кабул (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.По данным полиции, вооруженные люди в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а затем убили. Телеканал сообщил со ссылкой на сотрудника органов безопасности, что среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы приходились ему родственниками.Полиция обвинила в случившемся боевиков радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.
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кабул (провинция)
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кабул (провинция), афганистан, талибан, в мире
В Афганистане при нападении боевиков погибли пять участников свадьбы
09:45 12.06.2021
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini

Вооруженные люди в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадьбы, а затем убили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
По данным полиции, вооруженные люди в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а затем убили. Телеканал сообщил со ссылкой на сотрудника органов безопасности, что среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы приходились ему родственниками.
Полиция обвинила в случившемся боевиков радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.
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Кабул (провинция)АфганистанТалибанВ мире
 
 
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