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Наука
https://ria.ru/20210611/zvezda-1736529806.html
Астрономы заметили "мигающего гиганта" в центре Галактики
Астрономы заметили "мигающего гиганта" в центре Галактики - РИА Новости, 11.06.2021
Астрономы заметили "мигающего гиганта" в центре Галактики
Астрономы обнаружили в центральной части Млечного Пути необычную звезду, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает. Ученые считают, что они имеют... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:00
2021-06-11T12:06
наука
космос - риа наука
кембриджский университет
астрономия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Астрономы обнаружили в центральной части Млечного Пути необычную звезду, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает. Ученые считают, что они имеют дело с двойной звездной системой нового типа, которую они назвали "мигающий гигант". Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Ученые заметили, что яркость звезды VVV-WIT-08, находящейся в центре Галактики, на расстоянии более 25 тысяч световых лет от нас, уменьшилась в 30 раз — так, что она почти исчезла с неба. Многие звезды в двойных системах меняют свою яркость или пульсируют из-за того, что их периодически загораживает проходящая звезда-компаньон. Уникальность VVV-WIT-08 в том, что она медленно тускнела в течение нескольких месяцев, а затем снова становилась ярче.Исследователи полагают, что обнаруженный ими "мигающий гигант" может принадлежать к новому классу двойных звездных систем, где гигантская звезда, которая в сотни раз больше Солнца, каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником — более мелкой звездой или крупной планетой, окруженной непрозрачным диском."Мы наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и можем только предполагать его происхождение", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова одного из авторов Сергея Копосова из Эдинбургского университета.Поскольку звезда находится в плотной области Млечного Пути, ученые сначала предположили, что какой-то неизвестный темный объект просто случайно проходит перед гигантской звездой. Однако моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть невероятно большое количество совпадений.Еще одна похожая звездная система известна давно — гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но яркость ее снижается при этом только наполовину. Второй пример — двойная звездная система TYC 2505-672-1, обнаруженная несколько лет назад. Она обладает рекордно длинным периодом затмения — 69 лет.Также известны полдюжины звездных систем, где гигантские звезды периодически затмеваются большими непрозрачными дисками. Авторы предложили выделять гигантские "мигающие" звезды в отдельный класс и целенаправленно изучать их. "Задача состоит в том, чтобы выяснить, что это за скрытые спутники и как они оказались окруженными дисками, несмотря на то, что вращаются так далеко от гигантской звезды, — сказал руководитель исследования доктор Ли Смит (Leigh Smith) из Института астрономии Кембриджского университета. — Так мы сможем узнать что-то новое о том, как развиваются подобные системы". "Мигающего гиганта" VVV-WIT-08 обнаружили ученые, работающие в проекте VISTA Variables in the Via Lactea survey (VVV) — инфракрасном обзоре центральной части Млечного Пути, с помощью телескопа VISTA Паранальской обсерватории в Чили, управляемой Европейской южной обсерваторией (ESO). Телескоп VISTA наблюдал, как меняется яркость одного миллиарда звезд в течение десяти лет в инфракрасном диапазоне.То, что яркость звезды VVV-WIT-08 меняется и в видимой части спектра, подтвердили в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE) исследователи из Варшавского университета.
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космос - риа наука, кембриджский университет, астрономия
Астрономы заметили "мигающего гиганта" в центре Галактики
07:00 11.06.2021 (обновлено: 12:06 11.06.2021)
 
© Amanda Smith, University of CambridgeХудожественное представление звездной системы VVV-WIT-08
Художественное представление звездной системы VVV-WIT-08
© Amanda Smith, University of Cambridge
Художественное представление звездной системы VVV-WIT-08

Астрономы обнаружили "мигающего гиганта" VVV-WIT-08 в центре Млечного Пути

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Астрономы обнаружили в центральной части Млечного Пути необычную звезду, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает. Ученые считают, что они имеют дело с двойной звездной системой нового типа, которую они назвали "мигающий гигант". Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые заметили, что яркость звезды VVV-WIT-08, находящейся в центре Галактики, на расстоянии более 25 тысяч световых лет от нас, уменьшилась в 30 раз — так, что она почти исчезла с неба. Многие звезды в двойных системах меняют свою яркость или пульсируют из-за того, что их периодически загораживает проходящая звезда-компаньон. Уникальность VVV-WIT-08 в том, что она медленно тускнела в течение нескольких месяцев, а затем снова становилась ярче.
Исследователи полагают, что обнаруженный ими "мигающий гигант" может принадлежать к новому классу двойных звездных систем, где гигантская звезда, которая в сотни раз больше Солнца, каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником — более мелкой звездой или крупной планетой, окруженной непрозрачным диском.
"Мы наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и можем только предполагать его происхождение", — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова одного из авторов Сергея Копосова из Эдинбургского университета.
Поскольку звезда находится в плотной области Млечного Пути, ученые сначала предположили, что какой-то неизвестный темный объект просто случайно проходит перед гигантской звездой. Однако моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть невероятно большое количество совпадений.
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Еще одна похожая звездная система известна давно — гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но яркость ее снижается при этом только наполовину. Второй пример — двойная звездная система TYC 2505-672-1, обнаруженная несколько лет назад. Она обладает рекордно длинным периодом затмения — 69 лет.
Также известны полдюжины звездных систем, где гигантские звезды периодически затмеваются большими непрозрачными дисками. Авторы предложили выделять гигантские "мигающие" звезды в отдельный класс и целенаправленно изучать их.
"Задача состоит в том, чтобы выяснить, что это за скрытые спутники и как они оказались окруженными дисками, несмотря на то, что вращаются так далеко от гигантской звезды, — сказал руководитель исследования доктор Ли Смит (Leigh Smith) из Института астрономии Кембриджского университета. — Так мы сможем узнать что-то новое о том, как развиваются подобные системы".
"Мигающего гиганта" VVV-WIT-08 обнаружили ученые, работающие в проекте VISTA Variables in the Via Lactea survey (VVV) — инфракрасном обзоре центральной части Млечного Пути, с помощью телескопа VISTA Паранальской обсерватории в Чили, управляемой Европейской южной обсерваторией (ESO). Телескоп VISTA наблюдал, как меняется яркость одного миллиарда звезд в течение десяти лет в инфракрасном диапазоне.
То, что яркость звезды VVV-WIT-08 меняется и в видимой части спектра, подтвердили в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE) исследователи из Варшавского университета.
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