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В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи - РИА Новости, 11.06.2021
В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
Две змеи заползли через канализацию в квартиру жительницы Саратова, для поимки одной из них привлекались спасатели, сообщили РИА Новости в областной службе... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:50
2021-06-11T16:50
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две змеи заползли через канализацию в квартиру жительницы Саратова, для поимки одной из них привлекались спасатели, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.Ранее в паблике "Типичный Юбилейный" в Instagram появилось сообщение местной жительницы о том, что вечером во вторник у нее в санузел квартиры дома №11 по улице Усть-Курдюмская по канализации проникли два питона, после чего она вызвала спасателей, которые изловили одну змею, а вторая куда-то уползла, но в четверг выползла из-под дивана и стала шипеть. Автор также отметила, что по клейму на питоне она выяснила номер его хозяина, который якобы признался, что смыл в унитаз трех змей с крысами. На приложенном видео запечатлено, как змея ползет по полу в квартире рядом с детской куклой."Во вторник вечером в областную службу спасения поступило сообщение, что в Волжском районе на улице Усть-Курдюмская, дом 11, у женщины в квартире выползли две змеи. По прибытию на место мы одну змею смогли поймать, вытащить, вторая уползла. Хозяев нет до сих пор, мы временно забрали ее на нашу базу. Вчера поступило сообщение, что выползла вторая змея. Насколько мне известно, хозяйка самостоятельно - возможно, ей кто-то помог - ее поймала, туда наше подразделение не выезжало", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на змее, которую поймали во вторник, нет никаких меток, чтобы установить ее владельца.
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саратов
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саратов, происшествия
В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:50 11.06.2021
 
© Fotolia / fantasyПитон
Питон - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Fotolia / fantasy

В квартиру жительницы Саратова через канализацию заползли две змеи

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две змеи заползли через канализацию в квартиру жительницы Саратова, для поимки одной из них привлекались спасатели, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Ранее в паблике "Типичный Юбилейный" в Instagram появилось сообщение местной жительницы о том, что вечером во вторник у нее в санузел квартиры дома №11 по улице Усть-Курдюмская по канализации проникли два питона, после чего она вызвала спасателей, которые изловили одну змею, а вторая куда-то уползла, но в четверг выползла из-под дивана и стала шипеть. Автор также отметила, что по клейму на питоне она выяснила номер его хозяина, который якобы признался, что смыл в унитаз трех змей с крысами. На приложенном видео запечатлено, как змея ползет по полу в квартире рядом с детской куклой.
"Во вторник вечером в областную службу спасения поступило сообщение, что в Волжском районе на улице Усть-Курдюмская, дом 11, у женщины в квартире выползли две змеи. По прибытию на место мы одну змею смогли поймать, вытащить, вторая уползла. Хозяев нет до сих пор, мы временно забрали ее на нашу базу. Вчера поступило сообщение, что выползла вторая змея. Насколько мне известно, хозяйка самостоятельно - возможно, ей кто-то помог - ее поймала, туда наше подразделение не выезжало", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на змее, которую поймали во вторник, нет никаких меток, чтобы установить ее владельца.
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