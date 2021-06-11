https://ria.ru/20210611/zhertvy-1736597238.html

Хасбулатов оценил данные Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома

Хасбулатов оценил данные Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома - РИА Новости, 11.06.2021

Хасбулатов оценил данные Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома

Бывший вице-президент России Александр Руцкой, скорее всего, прав, приводя данные о большом числе жертв обстрела Белого дома в 1993 году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:08

2021-06-11T12:08

2021-06-11T12:08

александр руцкой

борис ельцин

москва

руслан хасбулатов

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент России Александр Руцкой, скорее всего, прав, приводя данные о большом числе жертв обстрела Белого дома в 1993 году, заявил РИА Новости последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов.Как заявил РИА Новости Руцкой, число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где располагался Верховный совет России, - около 160 человек - сильно занижено. По словам Руцкого, в день обстрела он с помощниками при выводе людей с верхних этажей в нулевой этаж видел тела людей в коридорах.Отвечая на вопрос, почему официальные данные значительно меньше, последний председатель Верховного совета РФ предположил, что "хотели преуменьшить свои численные жертвы", и со временем "возможно, кто-то размышлял, что мог бы попасть под преступления, связанные с определением Нюрнбергского трибунала, что преступления против человечности не имеют давности".Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

https://ria.ru/20191003/1559309412.html

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александр руцкой, борис ельцин, москва, руслан хасбулатов, происшествия