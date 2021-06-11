Хасбулатов оценил данные Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома
Хасбулатов не исключил, что данные Руцкого о большом числе жертв обстрела Белого дома верны
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент России Александр Руцкой, скорее всего, прав, приводя данные о большом числе жертв обстрела Белого дома в 1993 году, заявил РИА Новости последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов.
Как заявил РИА Новости Руцкой, число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где располагался Верховный совет России, - около 160 человек - сильно занижено. По словам Руцкого, в день обстрела он с помощниками при выводе людей с верхних этажей в нулевой этаж видел тела людей в коридорах.
"Я думаю, что Руцкой прав, потому что нам сообщали, уже после выхода из Лефортова, генералы, особенно которых отсылал потом Ельцин в отставку, так они сами охотно делились с нами этими соображениями. Так что в данном случае Александр Владимирович, я думаю, скорее всего, прав", - сказал Хасбулатов.
Отвечая на вопрос, почему официальные данные значительно меньше, последний председатель Верховного совета РФ предположил, что "хотели преуменьшить свои численные жертвы", и со временем "возможно, кто-то размышлял, что мог бы попасть под преступления, связанные с определением Нюрнбергского трибунала, что преступления против человечности не имеют давности".
"Жертв было очень много", - заключил Хасбулатов.
Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.
3 октября 2019, 04:09Политический кризис осени 1993 года