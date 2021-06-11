https://ria.ru/20210611/zheneva-1736637721.html
Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена
Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 11.06.2021
Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена
Полиция Женевы, учитывая опыт саммита СССР-США 1985 года, запросила дополнительную помощь у соседних кантонов на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:20
2021-06-11T15:20
2021-06-11T16:18
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Женевы, учитывая опыт саммита СССР-США 1985 года, запросила дополнительную помощь у соседних кантонов на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила шеф полиции Женевы полковник Моника Бонифанти.Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня.По ее словам, с понедельника в Женеве будут находиться 900 полицейских. Кроме того, военный батальон будет дежурить в аэропорту Женевы, тогда как остальные военные из выделенных властями 1 тысячичеловек будут помогать охранять границы кантона.Бонифанти отметила, что каждая из делегаций России и США приедет в составе от 600 до 800 человек. Кроме того, в пресс-центре напротив парка Ла Гранж будет размещено порядка 300 журналистов.Кроме того, заместитель директора Федерального офиса полиции Стефан Теймер заявил на брифинге в Женеве, что Швейцария считает, что уровень террористической угрозы в мире остается высоким, приняла меры в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена."Необходимо принимать во внимание, что угроза терроризма остается высокой в Швейцарии и других странах. Это было принято во внимание. Также диаспоры обеих стран могут воспользоваться моментом, чтобы совершить определенные демарши. Поэтому уровень угрозы во время саммита остается высоким", - сказал он.В свою очередь, военно-воздушные силы Швейцарии поднимут в воздух истребители, если над Женевой появится подозрительный самолет, представляющий угрозу, сообщил РИА Новости глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.По его словам, в связи с саммитом полеты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности.Представитель ВВС Швейцарии не стал указывать, сколько самолетов будет находиться на дежурстве в небе над Женевой, но уточнил, что наблюдение будет вестись круглосуточно.
https://ria.ru/20210611/ssha-1736507299.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена
15:20 11.06.2021 (обновлено: 16:18 11.06.2021)
Шеф женевской полиции рассказала о подготовке к встрече Путина и Байдена
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости.
Полиция Женевы
, учитывая опыт саммита СССР
-США 1985 года, запросила дополнительную помощь у соседних кантонов на встречу президентов РФ и США Владимира Путина
и Джо Байдена
, заявила шеф полиции Женевы полковник Моника Бонифанти.
Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня.
"Мы понимали, что мы сами не справимся, и поэтому мы запросили помощь от полиции соседних кантонов. Мы помнили опыт саммита 1985 года, когда встречались Рейган и Горбачев, и поэтому попросили дополнительной помощи", - сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, с понедельника в Женеве будут находиться 900 полицейских. Кроме того, военный батальон будет дежурить в аэропорту Женевы, тогда как остальные военные из выделенных властями 1 тысячичеловек будут помогать охранять границы кантона.
Бонифанти отметила, что каждая из делегаций России
и США приедет в составе от 600 до 800 человек. Кроме того, в пресс-центре напротив парка Ла Гранж будет размещено порядка 300 журналистов.
Кроме того, заместитель директора Федерального офиса полиции Стефан Теймер заявил на брифинге в Женеве, что Швейцария считает, что уровень террористической угрозы в мире остается высоким, приняла меры в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Необходимо принимать во внимание, что угроза терроризма остается высокой в Швейцарии и других странах. Это было принято во внимание. Также диаспоры обеих стран могут воспользоваться моментом, чтобы совершить определенные демарши. Поэтому уровень угрозы во время саммита остается высоким", - сказал он.
В свою очередь, военно-воздушные силы Швейцарии
поднимут в воздух истребители, если над Женевой
появится подозрительный самолет, представляющий угрозу, сообщил РИА Новости глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.
"Обычно люди спрашивают, будут ли летать истребители, потому что от самолетов громкие звуки. Но наши самолеты будут обеспечивать безопасность на низкой высоте, и перейдут в гиперзвук только при появлении возможной угрозы", - сказал он в преддверии назначенной на 16 июня встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По его словам, в связи с саммитом полеты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности.
Представитель ВВС Швейцарии не стал указывать, сколько самолетов будет находиться на дежурстве в небе над Женевой, но уточнил, что наблюдение будет вестись круглосуточно.