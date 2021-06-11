https://ria.ru/20210611/zheneva-1736637721.html

Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена

Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 11.06.2021

Женевская полиция рассказала о подготовке встречи Путина и Байдена

Полиция Женевы, учитывая опыт саммита СССР-США 1985 года, запросила дополнительную помощь у соседних кантонов на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:20

2021-06-11T15:20

2021-06-11T16:18

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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Женевы, учитывая опыт саммита СССР-США 1985 года, запросила дополнительную помощь у соседних кантонов на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила шеф полиции Женевы полковник Моника Бонифанти.Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня.По ее словам, с понедельника в Женеве будут находиться 900 полицейских. Кроме того, военный батальон будет дежурить в аэропорту Женевы, тогда как остальные военные из выделенных властями 1 тысячичеловек будут помогать охранять границы кантона.Бонифанти отметила, что каждая из делегаций России и США приедет в составе от 600 до 800 человек. Кроме того, в пресс-центре напротив парка Ла Гранж будет размещено порядка 300 журналистов.Кроме того, заместитель директора Федерального офиса полиции Стефан Теймер заявил на брифинге в Женеве, что Швейцария считает, что уровень террористической угрозы в мире остается высоким, приняла меры в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена."Необходимо принимать во внимание, что угроза терроризма остается высокой в Швейцарии и других странах. Это было принято во внимание. Также диаспоры обеих стран могут воспользоваться моментом, чтобы совершить определенные демарши. Поэтому уровень угрозы во время саммита остается высоким", - сказал он.В свою очередь, военно-воздушные силы Швейцарии поднимут в воздух истребители, если над Женевой появится подозрительный самолет, представляющий угрозу, сообщил РИА Новости глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.По его словам, в связи с саммитом полеты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности.Представитель ВВС Швейцарии не стал указывать, сколько самолетов будет находиться на дежурстве в небе над Женевой, но уточнил, что наблюдение будет вестись круглосуточно.

https://ria.ru/20210611/ssha-1736507299.html

https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html

https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире