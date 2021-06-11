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Зеленский планирует встретиться с Байденом в конце июля
Зеленский планирует встретиться с Байденом в конце июля - РИА Новости, 11.06.2021
Зеленский планирует встретиться с Байденом в конце июля
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне, сообщил в пятницу глава украинского МИД Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T23:05
2021-06-11T23:05
дмитрий кулеба
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне, сообщил в пятницу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Он уточнил, что это будет официальный визит президента Украины в США. Кулеба отметил, что планируется широкая повестка дня и от Украины в США приедет большая делегация. "Мы уже начали его (визит – ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", - сказал Кулеба.
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дмитрий кулеба, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
Зеленский планирует встретиться с Байденом в конце июля
23:05 11.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский планирует встретиться с Байденом в Вашингтоне в конце июля

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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне, сообщил в пятницу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Обсуждается дата (встречи Байдена и Зеленского – ред.) в конце июля", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что это будет официальный визит президента Украины в США. Кулеба отметил, что планируется широкая повестка дня и от Украины в США приедет большая делегация. "Мы уже начали его (визит – ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", - сказал Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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