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Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента
Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента - РИА Новости, 11.06.2021
Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента
Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4 процента в годовом выражении, сообщили в Росстате. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:08
2021-06-11T20:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4 процента в годовом выражении, сообщили в Росстате.Этот показатель характеризуется тем, что у половины трудоустроенных граждан зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.Расчеты проводились исходя из статистики Пенсионного фонда России. В 2019 году этот параметр составилл 30 458 рубля.Медианная зарплата вычисляется в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента
20:08 11.06.2021 (обновлено: 20:55 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента и составила 32 422 рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4 процента в годовом выражении, сообщили в Росстате.
Этот показатель характеризуется тем, что у половины трудоустроенных граждан зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.
Расчеты проводились исходя из статистики Пенсионного фонда России. В 2019 году этот параметр составилл 30 458 рубля.
Медианная зарплата вычисляется в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.
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