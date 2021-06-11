https://ria.ru/20210611/zarplata-1736695303.html

Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента

Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента - РИА Новости, 11.06.2021

Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента

Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4 процента в годовом выражении, сообщили в Росстате. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:08

2021-06-11T20:08

2021-06-11T20:55

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4 процента в годовом выражении, сообщили в Росстате.Этот показатель характеризуется тем, что у половины трудоустроенных граждан зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.Расчеты проводились исходя из статистики Пенсионного фонда России. В 2019 году этот параметр составилл 30 458 рубля.Медианная зарплата вычисляется в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.

https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика