https://ria.ru/20210611/zapravki-1736553902.html

Врач назвала лучшие заправки для салата

Врач назвала лучшие заправки для салата - РИА Новости, 11.06.2021

Врач назвала лучшие заправки для салата

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала, какой заправке для салата отдать предпочтение летом и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T04:10

2021-06-11T04:10

2021-06-11T04:10

россия

нурия дианова

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала, какой заправке для салата отдать предпочтение летом и сколько можно хранить уже готовое блюдо.Салаты можно готовить и из овощей, и из фруктов, в обоих случаях в качестве заправки можно использовать сметану. Этим продуктом врач рекомендовала заменить популярный, но не очень полезный майонез.Многие любят салаты с растительным маслом — это отличный вариант, считает диетолог. Она посоветовала брать пахучие, нерафинированные масла, в которых есть витамины E и A, и не ограничиваться только подсолнечным маслом, а использовать также продукты, приготовленные из других растений. Многие из них обладают уникальными свойствами."Масел очень много: можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло — "бомба" для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд", — продолжила Дианова.Салатов нужно готовить ровно столько, сколько можно съесть за один прием пищи, настоятельно рекомендует врач. По ее словам, срок хранения заправленного блюда очень короткий, но и без заправки очищенные овощи нельзя хранить долго.По ее словам, хранить это блюдо не стоит даже в холодильнике, так как некоторые бактерии, размножающиеся на сырых овощах, предпочитают как раз такую температуру.

https://rsport.ria.ru/20210525/ogurtsy-1733749990.html

https://rsport.ria.ru/20210517/salat-1732660377.html

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россия, нурия дианова, здоровье, еда, питание, общество