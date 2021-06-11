https://ria.ru/20210611/zapravki-1736553902.html
Врач назвала лучшие заправки для салата
Врач назвала лучшие заправки для салата - РИА Новости, 11.06.2021
Врач назвала лучшие заправки для салата
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала, какой заправке для салата отдать предпочтение летом и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T04:10
2021-06-11T04:10
2021-06-11T04:10
россия
нурия дианова
здоровье
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общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала, какой заправке для салата отдать предпочтение летом и сколько можно хранить уже готовое блюдо.Салаты можно готовить и из овощей, и из фруктов, в обоих случаях в качестве заправки можно использовать сметану. Этим продуктом врач рекомендовала заменить популярный, но не очень полезный майонез.Многие любят салаты с растительным маслом — это отличный вариант, считает диетолог. Она посоветовала брать пахучие, нерафинированные масла, в которых есть витамины E и A, и не ограничиваться только подсолнечным маслом, а использовать также продукты, приготовленные из других растений. Многие из них обладают уникальными свойствами."Масел очень много: можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло — "бомба" для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд", — продолжила Дианова.Салатов нужно готовить ровно столько, сколько можно съесть за один прием пищи, настоятельно рекомендует врач. По ее словам, срок хранения заправленного блюда очень короткий, но и без заправки очищенные овощи нельзя хранить долго.По ее словам, хранить это блюдо не стоит даже в холодильнике, так как некоторые бактерии, размножающиеся на сырых овощах, предпочитают как раз такую температуру.
https://rsport.ria.ru/20210525/ogurtsy-1733749990.html
https://rsport.ria.ru/20210517/salat-1732660377.html
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россия, нурия дианова, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова
в интервью радио Sputnik
рассказала, какой заправке для салата отдать предпочтение летом и сколько можно хранить уже готовое блюдо.
Салаты можно готовить и из овощей, и из фруктов, в обоих случаях в качестве заправки можно использовать сметану. Этим продуктом врач рекомендовала заменить популярный, но не очень полезный майонез.
"Если сравнивать майонез и сметану, любая, даже двадцатипроцентная сметана выиграет у легкого майонеза: она натуральная, в ней нет консервантов. В нее просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса. Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья", — сказала Дианова.
Многие любят салаты с растительным маслом — это отличный вариант, считает диетолог. Она посоветовала брать пахучие, нерафинированные масла, в которых есть витамины E и A, и не ограничиваться только подсолнечным маслом, а использовать также продукты, приготовленные из других растений. Многие из них обладают уникальными свойствами.
"Масел очень много: можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло — "бомба" для мужчин, оно полезно для предстательной железы. Льняное масло — это вообще российский суперфуд", — продолжила Дианова.
Салатов нужно готовить ровно столько, сколько можно съесть за один прием пищи, настоятельно рекомендует врач. По ее словам, срок хранения заправленного блюда очень короткий, но и без заправки очищенные овощи нельзя хранить долго.
"У салата со сметаной сроки хранения снижаются мгновенно, потому что это кисломолочный продукт. У растительного масла, может быть, чуть больше, но в любом салате выделяется сок, и вот это создает дополнительный риск для мгновенного роста бактерий. Не чистите слишком много овощей, очищенные овощи тоже быстро обсеменяются бактериями. Оставлять салат на хранение — всегда риск заражения", — предупредила Дианова.
По ее словам, хранить это блюдо не стоит даже в холодильнике, так как некоторые бактерии, размножающиеся на сырых овощах, предпочитают как раз такую температуру.