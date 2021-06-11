https://ria.ru/20210611/zakonoproekt-1736671398.html

Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах

Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах - РИА Новости, 11.06.2021

Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с сожалением узнала о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:58

2021-06-11T17:58

2021-06-11T17:58

россия

татьяна москалькова

верховная рада украины

владимир зеленский

оон

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с сожалением узнала о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент законопроекта "О коренных народах Украины", и попросила представителей ООН и СЕ отреагировать на соответствующую инициативу.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.Российский омбудсмен подчеркнула, что в РФ мирно проживают более 100 разных национальностей и народностей, а статус коренных малочисленных народов позволяет сохранять культуру, изучать родной язык, заниматься традиционными промыслами."Печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше. Права и свободы не просто нарушаются, но грубо попираются и игнорируются. … Подвергать дискриминации русских на Украине – значит считать львиную долю своих же сограждан "людьми второго сорта", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736366069.html

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

россия

украина

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россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, владимир зеленский, оон, украина