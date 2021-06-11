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Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах
Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах - РИА Новости, 11.06.2021
Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с сожалением узнала о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:58
2021-06-11T17:58
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с сожалением узнала о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент законопроекта "О коренных народах Украины", и попросила представителей ООН и СЕ отреагировать на соответствующую инициативу.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.Российский омбудсмен подчеркнула, что в РФ мирно проживают более 100 разных национальностей и народностей, а статус коренных малочисленных народов позволяет сохранять культуру, изучать родной язык, заниматься традиционными промыслами."Печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше. Права и свободы не просто нарушаются, но грубо попираются и игнорируются. … Подвергать дискриминации русских на Украине – значит считать львиную долю своих же сограждан "людьми второго сорта", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736366069.html
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россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, владимир зеленский, оон, украина
Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах
17:58 11.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Татьяна Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на законопроект о коренных народах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с сожалением узнала о внесении президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент законопроекта "О коренных народах Украины", и попросила представителей ООН и СЕ отреагировать на соответствующую инициативу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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"Полностью поддерживаю позицию президента России и призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову отреагировать на открытое нарушение прав и свобод огромного количества людей", - приводит слова Москальковой пресс-служба омбудсмена.
Российский омбудсмен подчеркнула, что в РФ мирно проживают более 100 разных национальностей и народностей, а статус коренных малочисленных народов позволяет сохранять культуру, изучать родной язык, заниматься традиционными промыслами.
"Печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше. Права и свободы не просто нарушаются, но грубо попираются и игнорируются. … Подвергать дискриминации русских на Украине – значит считать львиную долю своих же сограждан "людьми второго сорта", - добавила Москалькова.
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РоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийООНУкраина
 
 
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