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Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021
Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Существующая практика с использованием иностранцами института суррогатного материнства в России "позорна и аморальна", и "самое ужасное, что отследить... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:00
2021-06-11T15:00
россия
петр толстой
госдума рф
норвегия
грузия
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Существующая практика с использованием иностранцами института суррогатного материнства в России "позорна и аморальна", и "самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в Госдуму им и еще рядом парламентариев законопроект.Проект закона о введении запрета для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России появился в пятницу в электронной базе данных нижней палаты. В нем, в частности, предлагается прописать, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Кроме того, предлагается наделить уже рожденных суррогатными матерями в России детей гражданством РФ в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства."В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства. &lt;...&gt; Во всех тех странах, граждане которых приезжают в Россию для покупки младенцев, этот вид бизнеса запрещен, а в некоторых из них даже предусмотрена уголовная ответственность. Но наша страна по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Он признал, что Россия является мировым "лидером" в "изготовлении" детей на заказ, далее в "рейтинге" следуют Украина, Чехия, Грузия и "пара американских штатов". В остальных странах, заметил Толстой, это явление давно под запретом, включая Францию, Германию, Норвегию, Швецию, Италию, Швейцарию, Австрию, Китай, Японию, Индию и другие страны."Самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", - отметил вице-спикер Госдумы.По данным, которые привел Толстой, оборот мирового рынка "черной" трансплантологии оценивается в миллиарды долларов (цена на почку, например, составляет от 50 тысяч до 150 тысяч долларов). При этом лидером рынка является Китай, где очередь на получение донорских органов самая короткая в мире - до двух недель. Также именно Китай, отметил один из авторов законопроекта, занимает первое место "по покупке рожденных в России младенцев"."Существующая практика позорна и аморальна", - заключил Толстой.
https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html
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россия, петр толстой, госдума рф, норвегия, грузия, в мире
Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
15:00 11.06.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк

Толстой заявил, что практика с использованием иностранцами суррогатных матерей аморальна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Существующая практика с использованием иностранцами института суррогатного материнства в России "позорна и аморальна", и "самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в Госдуму им и еще рядом парламентариев законопроект.
Проект закона о введении запрета для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России появился в пятницу в электронной базе данных нижней палаты. В нем, в частности, предлагается прописать, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Кроме того, предлагается наделить уже рожденных суррогатными матерями в России детей гражданством РФ в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.
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"В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства. <...> Во всех тех странах, граждане которых приезжают в Россию для покупки младенцев, этот вид бизнеса запрещен, а в некоторых из них даже предусмотрена уголовная ответственность. Но наша страна по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он признал, что Россия является мировым "лидером" в "изготовлении" детей на заказ, далее в "рейтинге" следуют Украина, Чехия, Грузия и "пара американских штатов". В остальных странах, заметил Толстой, это явление давно под запретом, включая Францию, Германию, Норвегию, Швецию, Италию, Швейцарию, Австрию, Китай, Японию, Индию и другие страны.
"Самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", - отметил вице-спикер Госдумы.
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По данным, которые привел Толстой, оборот мирового рынка "черной" трансплантологии оценивается в миллиарды долларов (цена на почку, например, составляет от 50 тысяч до 150 тысяч долларов). При этом лидером рынка является Китай, где очередь на получение донорских органов самая короткая в мире - до двух недель. Также именно Китай, отметил один из авторов законопроекта, занимает первое место "по покупке рожденных в России младенцев".
"Существующая практика позорна и аморальна", - заключил Толстой.
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФНорвегияГрузияВ мире
 
 
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