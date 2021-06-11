https://ria.ru/20210611/zakonoproekt-1736633342.html

Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021

Толстой оценил проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Существующая практика с использованием иностранцами института суррогатного материнства в России "позорна и аморальна", и "самое ужасное, что отследить... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:00

2021-06-11T15:00

2021-06-11T15:00

россия

петр толстой

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Существующая практика с использованием иностранцами института суррогатного материнства в России "позорна и аморальна", и "самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в Госдуму им и еще рядом парламентариев законопроект.Проект закона о введении запрета для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России появился в пятницу в электронной базе данных нижней палаты. В нем, в частности, предлагается прописать, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Кроме того, предлагается наделить уже рожденных суррогатными матерями в России детей гражданством РФ в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства."В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства. <...> Во всех тех странах, граждане которых приезжают в Россию для покупки младенцев, этот вид бизнеса запрещен, а в некоторых из них даже предусмотрена уголовная ответственность. Но наша страна по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Он признал, что Россия является мировым "лидером" в "изготовлении" детей на заказ, далее в "рейтинге" следуют Украина, Чехия, Грузия и "пара американских штатов". В остальных странах, заметил Толстой, это явление давно под запретом, включая Францию, Германию, Норвегию, Швецию, Италию, Швейцарию, Австрию, Китай, Японию, Индию и другие страны."Самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно", - отметил вице-спикер Госдумы.По данным, которые привел Толстой, оборот мирового рынка "черной" трансплантологии оценивается в миллиарды долларов (цена на почку, например, составляет от 50 тысяч до 150 тысяч долларов). При этом лидером рынка является Китай, где очередь на получение донорских органов самая короткая в мире - до двух недель. Также именно Китай, отметил один из авторов законопроекта, занимает первое место "по покупке рожденных в России младенцев"."Существующая практика позорна и аморальна", - заключил Толстой.

https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html

https://ria.ru/20201211/materinstvo-1588701702.html

россия

норвегия

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россия, петр толстой, госдума рф, норвегия, грузия, в мире