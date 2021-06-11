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Путин подписал закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
Путин подписал закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:53
2021-06-11T17:53
россия
европейский суд
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами законодательной инициативы стали депутаты из разных фракций Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, они уточняют права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ.Согласно закону, осужденные смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами. Такие встречи предоставляются "сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания". Отмечается, что при этом "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Кроме того, нотариусам разрешается проносить в колонию предметы и технические средства, которые им необходимы для удостоверения доверенности.Устанавливается, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания "свидание немедленно прерывается".В пояснительной записке ранее уточнялось, что документ разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе №1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".Как ранее сообщал ранее Пискарев, принятие закона "позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия".
https://ria.ru/20210606/fsin-1735834427.html
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россия, европейский суд, госдума рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
17:53 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авторами законодательной инициативы стали депутаты из разных фракций Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, они уточняют права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ.
Согласно закону, осужденные смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами. Такие встречи предоставляются "сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания". Отмечается, что при этом "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Кроме того, нотариусам разрешается проносить в колонию предметы и технические средства, которые им необходимы для удостоверения доверенности.
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Устанавливается, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания "свидание немедленно прерывается".
В пояснительной записке ранее уточнялось, что документ разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе №1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".
Как ранее сообщал ранее Пискарев, принятие закона "позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия".
 
РоссияЕвропейский судГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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