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Президент Черногории пообещал принять "закон Магнитского"
Президент Черногории пообещал принять "закон Магнитского" - РИА Новости, 11.06.2021
Президент Черногории пообещал принять "закон Магнитского"
Президент Черногории Мило Джуканович пообещал использовать свои полномочия и авторитет, чтобы в стране в ближайшее время был принят "закон Магнитского". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:20
2021-06-11T16:20
россия
мило джуканович
матросская тишина
сергей магнитский
уильям браудер
черногория
лондон
в мире
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович пообещал использовать свои полномочия и авторитет, чтобы в стране в ближайшее время был принят "закон Магнитского".Правившая около 30 лет Демократическая партия социалистов Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года потерпела первое поражение от объединенной оппозиции. В настоящее время правительство и большинство в 41 из 81 мандатов в парламенте Черногории составляют политические оппоненты президента. В связи с этим законодательные инициативы Джукановича могут не пройти голосование в заксобрании."Идея и методы борьбы за сохранения памяти о господине Магнитском, а особенно ценности, которые он защищал, очень близки Черногории и мне лично, мы их полностью разделяем. В соответствии со своими конституционными полномочиями и политическим авторитетом, я с удовольствием приму участие в инициативе, которую нам направил Уильям Браудер, автор этой глобальной акции, чтобы в Черногории в ближайшее время был принят "Закон Магнитского", - написал черногорский президент в своем аккаунте в Twitter.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.Летом 2020 года Великобритания ввела санкции согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти Магнитского.Американский финансист Уильям Браудер - бывший работодатель Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
https://ria.ru/20210326/paralleli-1602989137.html
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россия, мило джуканович, матросская тишина, сергей магнитский, уильям браудер, черногория, лондон, в мире
Президент Черногории пообещал принять "закон Магнитского"
16:20 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Черногории Мило Джуканович пообещал в ближайшее время принять "закон Магнитского"

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович пообещал использовать свои полномочия и авторитет, чтобы в стране в ближайшее время был принят "закон Магнитского".
Правившая около 30 лет Демократическая партия социалистов Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года потерпела первое поражение от объединенной оппозиции. В настоящее время правительство и большинство в 41 из 81 мандатов в парламенте Черногории составляют политические оппоненты президента. В связи с этим законодательные инициативы Джукановича могут не пройти голосование в заксобрании.
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"Идея и методы борьбы за сохранения памяти о господине Магнитском, а особенно ценности, которые он защищал, очень близки Черногории и мне лично, мы их полностью разделяем. В соответствии со своими конституционными полномочиями и политическим авторитетом, я с удовольствием приму участие в инициативе, которую нам направил Уильям Браудер, автор этой глобальной акции, чтобы в Черногории в ближайшее время был принят "Закон Магнитского", - написал черногорский президент в своем аккаунте в Twitter.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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Летом 2020 года Великобритания ввела санкции согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти Магнитского.
Американский финансист Уильям Браудер - бывший работодатель Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
 
РоссияМило ДжукановичМатросская тишинаСергей МагнитскийУильям БраудерЧерногорияЛондонВ мире
 
 
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