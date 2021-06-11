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Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:42
2021-06-11T15:58
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки внесены в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ."Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорилось ранее в пояснительной записке к документу.Отмечалось, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.Служебную тайну в области обороны, как говорилось в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечалось, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности"."Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", - отмечается в законе. При этом перечни информации, подлежащей отнесению к служебной тайне, должны публиковаться в открытом доступе.В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.
https://ria.ru/20210609/oruzhie-1736271426.html
https://ria.ru/20210604/putin-1735587365.html
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россия, вооруженные силы рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
14:42 11.06.2021 (обновлено: 15:58 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон о введении служебной тайны в оборонной сфере

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки внесены в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ.
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"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорилось ранее в пояснительной записке к документу.
Отмечалось, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.
Служебную тайну в области обороны, как говорилось в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечалось, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности".
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"Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", - отмечается в законе. При этом перечни информации, подлежащей отнесению к служебной тайне, должны публиковаться в открытом доступе.
В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.
 
РоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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