https://ria.ru/20210611/zakon-1736629904.html

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны - РИА Новости, 11.06.2021

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:42

2021-06-11T14:42

2021-06-11T15:58

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки внесены в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ."Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорилось ранее в пояснительной записке к документу.Отмечалось, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.Служебную тайну в области обороны, как говорилось в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечалось, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности"."Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", - отмечается в законе. При этом перечни информации, подлежащей отнесению к служебной тайне, должны публиковаться в открытом доступе.В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.

https://ria.ru/20210609/oruzhie-1736271426.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735587365.html

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россия, вооруженные силы рф, владимир путин, общество