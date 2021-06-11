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Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений
Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений - РИА Новости, 12.06.2021
Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T19:54
2021-06-12T04:42
мария захарова
хайко маас
евросоюз
виктор орбан
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в немецких СМИ, в отличие от ответной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В частности, Захарова в своем Telegram напомнила, что на совещании послов ФРГ Маас предложил принимать решения в рамках ЕС по правилам большинства, а не единогласно, как это установлено документами Евросоюза."Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, "жалкого бумажного тигра", - пояснила Захарова.При этом она указала, что венгерский политик открыто заявил: "Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях". Он также предостерег от "новой волны холодной войны"."Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о "заложниках", в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет "плюрализм мнений" auf Deutsch?", - отметила Захарова.
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мария захарова, хайко маас, евросоюз, виктор орбан, в мире
Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений
19:54 11.06.2021 (обновлено: 04:42 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в немецких СМИ, в отличие от ответной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В частности, Захарова в своем Telegram напомнила, что на совещании послов ФРГ Маас предложил принимать решения в рамках ЕС по правилам большинства, а не единогласно, как это установлено документами Евросоюза.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска
"Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, "жалкого бумажного тигра", - пояснила Захарова.
При этом она указала, что венгерский политик открыто заявил: "Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях". Он также предостерег от "новой волны холодной войны".
"Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о "заложниках", в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет "плюрализм мнений" auf Deutsch?", - отметила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
3 июня, 12:33Петербургский международный экономический форум
Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ
 
Мария ЗахароваХайко МаасЕвросоюзВиктор ОрбанВ мире
 
 
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