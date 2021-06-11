Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений
19:54 11.06.2021 (обновлено: 04:42 12.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в немецких СМИ, в отличие от ответной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, "жалкого бумажного тигра", - пояснила Захарова.
При этом она указала, что венгерский политик открыто заявил: "Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях". Он также предостерег от "новой волны холодной войны".
"Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о "заложниках", в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет "плюрализм мнений" auf Deutsch?", - отметила Захарова.