https://ria.ru/20210611/zakharova-1736693720.html

Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений

Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений - РИА Новости, 12.06.2021

Захарова прокомментировала спор в Евросоюзе о принятии решений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T19:54

2021-06-11T19:54

2021-06-12T04:42

мария захарова

хайко маас

евросоюз

виктор орбан

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем, что речь главы МИД ФРГ Хайко Мааса о принятии решений в ЕС широко тиражируется в немецких СМИ, в отличие от ответной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В частности, Захарова в своем Telegram напомнила, что на совещании послов ФРГ Маас предложил принимать решения в рамках ЕС по правилам большинства, а не единогласно, как это установлено документами Евросоюза."Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, "жалкого бумажного тигра", - пояснила Захарова.При этом она указала, что венгерский политик открыто заявил: "Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях". Он также предостерег от "новой волны холодной войны"."Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о "заложниках", в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет "плюрализм мнений" auf Deutsch?", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20210610/sanktsii-1736487662.html

https://ria.ru/20210603/smi-1735403803.html

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мария захарова, хайко маас, евросоюз, виктор орбан, в мире