https://ria.ru/20210611/zaderzhanie-1736574270.html
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 11.06.2021
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной в Свердловской области, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:12
2021-06-11T10:12
2021-06-11T12:15
скр
валерий горелых
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
лесной
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736567974_0:108:1160:761_1920x0_80_0_0_a9db29bf6af12104a00a893ed9b3507a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной в Свердловской области, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК.Там отметили, что всего подозреваемых трое: 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находилась машина.Также возбуждено уголовное дело по статье о недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более людей. Его объединили с другими: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, для этого полиция по согласованию с органами прокуратуры передала одно из дел в региональный СКР."В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров", — пояснил он, отметив, что все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни.В четверг утром транспортное средство из-за отказа тормозов врезалось в забор местного предприятия и наехало на рабочих, которые шли на комбинат. Власти рассказали о шести жертвах и пяти пострадавших. Сегодня в больнице умерла еще одна женщина. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20210610/traur-1736450528.html
https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html
россия
свердловская область
лесной
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736567974_2:0:1159:868_1920x0_80_0_0_beacd2b09e97dd4e3009942349ea22dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скр, валерий горелых, наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, лесной, происшествия
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
10:12 11.06.2021 (обновлено: 12:15 11.06.2021)
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли семеро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости.
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной
в Свердловской области
, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК
.
Там отметили, что всего подозреваемых трое: 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находилась машина.
Также возбуждено уголовное дело по статье о недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более людей. Его объединили с другими: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
, для этого полиция по согласованию с органами прокуратуры передала одно из дел в региональный СКР
.
"В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров", — пояснил он, отметив, что все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни.
В четверг утром транспортное средство из-за отказа тормозов врезалось в забор местного предприятия и наехало на рабочих, которые шли на комбинат. Власти рассказали о шести жертвах и пяти пострадавших. Сегодня в больнице умерла еще одна женщина. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.