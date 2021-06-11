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Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 11.06.2021
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной в Свердловской области, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:12
2021-06-11T12:15
скр
валерий горелых
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
лесной
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной в Свердловской области, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК.Там отметили, что всего подозреваемых трое: 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находилась машина.Также возбуждено уголовное дело по статье о недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более людей. Его объединили с другими: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, для этого полиция по согласованию с органами прокуратуры передала одно из дел в региональный СКР."В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров", — пояснил он, отметив, что все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни.В четверг утром транспортное средство из-за отказа тормозов врезалось в забор местного предприятия и наехало на рабочих, которые шли на комбинат. Власти рассказали о шести жертвах и пяти пострадавших. Сегодня в больнице умерла еще одна женщина. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20210610/traur-1736450528.html
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россия
свердловская область
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скр, валерий горелых, наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, лесной, происшествия
Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом на Урале
10:12 11.06.2021 (обновлено: 12:15 11.06.2021)
 
© Фото : СУ СК РФ по Свердловской области ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области
 ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : СУ СК РФ по Свердловской области

Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли семеро

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Еще двух человек задержали по делу о ДТП с автобусом в городе Лесной в Свердловской области, где погибли семеро, сообщило региональное управление СК.
Там отметили, что всего подозреваемых трое: 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находилась машина.
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Также возбуждено уголовное дело по статье о недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более людей. Его объединили с другими: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, и о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, для этого полиция по согласованию с органами прокуратуры передала одно из дел в региональный СКР.
"В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров", — пояснил он, отметив, что все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни.
В четверг утром транспортное средство из-за отказа тормозов врезалось в забор местного предприятия и наехало на рабочих, которые шли на комбинат. Власти рассказали о шести жертвах и пяти пострадавших. Сегодня в больнице умерла еще одна женщина. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
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СКРВалерий ГорелыхНаезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЛеснойПроисшествия
 
 
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