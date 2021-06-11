https://ria.ru/20210611/xiaomi-1736661491.html
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов - РИА Новости, 11.06.2021
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом. Об этих планах сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:16
2021-06-11T17:16
2021-06-11T17:16
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом. Об этих планах сообщает Gizmochina.Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge. В последнем случае совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.Создатели технологии признались, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Пока же единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, представленный 2020 года.В Xiaomi добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.
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xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом. Об этих планах сообщает
Gizmochina.
Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge. В последнем случае совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.
Создатели технологии признались, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Пока же единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, представленный 2020 года.
В Xiaomi добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.