https://ria.ru/20210611/xiaomi-1736661491.html

Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов

Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов - РИА Новости, 11.06.2021

Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом. Об этих планах сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:16

2021-06-11T17:16

2021-06-11T17:16

наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi намерена выпустить смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом. Об этих планах сообщает Gizmochina.Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge. В последнем случае совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.Создатели технологии признались, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Пока же единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, представленный 2020 года.В Xiaomi добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.

https://ria.ru/20210518/xiaomi-1732854633.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии