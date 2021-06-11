Платья Романовых и гравюры Гойи: лучшие выставки лета в музеях Москвы
10:00 11.06.2021 (обновлено: 11:50 11.06.2021)
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Московские музеи в летние месяцы продолжают активно работать. В ближайшее время еще открыты временные выставки, которые уже вызвали большой интерес публики. РИА Новости выбрало проекты, которые можно успеть посмотреть.
Придворный костюм середины XIX – начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа
Выставочный комплекс Исторического музея, до 18 июля
© Фото : Государственный ЭрмитажМодный дом Чарльза Ворта. Платье (юбка и два лифа) со шлейфом из шелковой ткани в полоску. Франция. XIX в. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
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Модный дом Чарльза Ворта. Платье (юбка и два лифа) со шлейфом из шелковой ткани в полоску. Франция. XIX в. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
© Фото : Государственный ЭрмитажФирма "Meier". Туфли (пара) женские из алого атласа с бантиками. Франция. Париж. 1851 г. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
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Фирма "Meier". Туфли (пара) женские из алого атласа с бантиками. Франция. Париж. 1851 г. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
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Модный дом Чарльза Ворта. Платье (юбка и два лифа) со шлейфом из шелковой ткани в полоску. Франция. XIX в. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
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Фирма "Meier". Туфли (пара) женские из алого атласа с бантиками. Франция. Париж. 1851 г. Выставка в ГИМ "Придворный костюм"
Впервые за последние 15 лет Государственный Эрмитаж привез в столицу экспозицию из своих фондов – и все в честь грядущего 150-летия Исторического музея, которое будет отмечаться в следующему году. Роскошная выставка придворного костюма посвящена жизни русского двора, который, кстати, считался одним из самых великолепных монарших дворов Европы. Красивейшие платья и аксессуары, драгоценности, оружие, живопись и архивные документы – все это рассказывает о вкусах членов императорской фамилии и представителей аристократических семей.
Впрочем, одеваться модно было не так просто, как может показаться. Жизнь двора строго регламентировалась, и на торжественные церемонии дамы могли приходить только в тех платьях, которые соответствовали их рангу. Например, Николай I издал в 1830-е годы два указа, которые определяли, что и как нужно было носить в разных ситуациях. В том числе, он ввел в обиход так называемые "русские платья", которые современники называли офранцуженными сарафанами. Правила касались кроя, цвета ткани и рисунка шитья. Все это было разработано до мелочей и в итоге вошло в свод законов Российской империи.
Татьяна Маврина. Ода к радости
ГТГ (в Лаврушинском переулке), до 15 августа
Выставка Татьяны Мавриной в ГТГ
Замечательная художница, ученица Роберта Фалька, живописец, иллюстратор детской литературы – Татьяна Маврина оставила большое творческое наследие, множество выдающихся работ. Однако сегодня имя художницы, к сожалению, знакомо далеко не всем. Выставка в Третьяковке, безусловно, исправит эту ошибку.
Выставка Татьяны Мавриной в ГТГ
Маврина прожила долгую жизнь, в течение которой всегда активно работала. Единожды увидев ее работы, уже больше ее ни с кем спутаешь. Яркие, сочные картины в духе примитивизма, кажется, переполнены радостью. В этом отношении к окружающей действительности не было никакой фальши: говорят, она действительно так и воспринимала мир, потому и выработала такую манеру письма.
Последняя выставка Мавриной в Третьяковской галерее состоялась в 1996 году, в год ухода художницы из жизни. На ней были представлены произведения только из собрания Галереи. Теперь музей показывает большую ретроспективу, на которой выставлены работы из ГТГ, Русского музея и других собраний.
"Маленькое" искусство
Еврейский музей и центр толерантности, до 5 сентября
© Фото : пресс-служба Еврейского музеяЛевитан И. 1883-1886. Деревушка. Выставка "Маленькое искусство"
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Левитан И. 1883-1886. Деревушка. Выставка "Маленькое искусство"
© Фото : пресс-служба Еврейского музея
© Фото : пресс-служба Еврейского музеяК. Малевич. Эскиз картины. Б., к. 12х13,5 см. Выставка "Маленькое искусство"
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К. Малевич. Эскиз картины. Б., к. 12х13,5 см. Выставка "Маленькое искусство"
© Фото : пресс-служба Еврейского музея
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Левитан И. 1883-1886. Деревушка. Выставка "Маленькое искусство"
© Фото : пресс-служба Еврейского музея
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К. Малевич. Эскиз картины. Б., к. 12х13,5 см. Выставка "Маленькое искусство"
© Фото : пресс-служба Еврейского музея
Все то, что обычно остается в запасниках, в папках и на полках. Чаще всего именно такие небольшие работы и наброски не попадают на выставки, уступая место "убедительным" шедеврам. Но именно такие произведения, порой, лучше всего могут объяснить замысел художника. В Еврейском музее показывают 130 "маленьких" работ Левитана, Поленова, Серова, Врубеля, Сомова, Малевича и других художников. И, конечно, не случайно слово "маленькие" ставят в кавычки.
Разделы выставки рассказывают о разном предназначении картин: наброски, то есть "вспомогательные" работы, сменяются неоконченными рисунками. И, наконец, камерные вещи, которые вмещают эмоций не меньше, чем большие полотна.
Франсиско Гойя: "Я сам это видел…". Выставка офортов из серий "Бедствия войны" и "Тавромахия" к 275-летию со дня рождения художника (18+)
Музей современной истории России, до 8 августа
© Фото : пресс-центр Музея современной истории России"Странное благочестие! Серия ""Бедствия войны"", лист 66." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России.
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"Странное благочестие! Серия ""Бедствия войны"", лист 66." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России.
© Фото : пресс-центр Музея современной истории России"Кошачья пантомима. Серия ""Бедствия войны"", лист 73." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России
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"Кошачья пантомима. Серия ""Бедствия войны"", лист 73." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России
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"Странное благочестие! Серия ""Бедствия войны"", лист 66." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России.
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"Кошачья пантомима. Серия ""Бедствия войны"", лист 73." Выставка офортов Гойи в Музее современной истории России
В этот музей мы привыкли ходить на исторические выставки, и нынешняя – художественная – представляет не только уникальные офорты Гойи, но и рассказывает об увлекательной истории их появления в коллекции.
Собрание гравюр знаменитого испанца считается уникальным: это последние оттиски с подлинных офортов мастера, они были сделаны в 1937 году. Издатели нашли бумагу XIX столетия и тщательно изучили метод печати, применявшийся во времена Гойи. В результате по качеству эти листы даже превзошли первые экземпляры. В том же 1937 году листы передали Советскому Союзу – в честь 20-летия революции профсоюзы испанских трудящихся решили сделать советскому народу такой необычный подарок. Так листы попали в Музей современной истории России, который раньше назывался Музеем Революции СССР.
На выставке можно увидеть две серии офортов: "Бедствия войны" (это 80 листов) и "Тавромахия" (еще 40). "Бедствия войны" художник создавал в 1810-1815 годы, во время народно-освободительных войн против наполеоновского нашествия и первой испанской революции. Серия "Тавромахия" первоначально должна была иллюстрировать исторический трактат о корриде, однако позже автор дополнил ее собственными воспоминаниями о боях с быками.
"Рисуем Неглинную"
ТЦ "Неглинная Галерея", до 30 июня
Выставка "Рисуем Неглинную"
Неглинная улица и окрестности по праву считаются одним из самых живописных районов столицы: здесь прекрасно сохранилась историческая застройка, по сей день ощущается типичная атмосфера старой Москвы, новые здания аккуратно вписаны в ландшафт. При этом Неглинная улица остается местом притяжения. По вечерам здесь работают рестораны и большой торговый центр, зрители спешат на спектакли в театр "Школа современной пьесы".
Летом 2020 года в этом районе прошел фестиваль "Рисуем Неглинную", он объединил серию арт-прогулок и экскурсий, а также художественный конкурс. В фестивале приняли участие более трехсот профессиональных иллюстраторов, художников, графиков и просто любителей. Все они предложили свое творческое видение известных московских мест. Из работ финалистов собрана выставка, которая работает до конца июня.