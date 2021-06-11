https://ria.ru/20210611/vybory-1736662595.html

Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму

Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.06.2021

Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:22

2021-06-11T17:22

2021-06-11T17:22

россия

совет безопасности рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре."Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года. Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Путин подчеркнул, что это "чрезвычайно важное событие в политической жизни страны".Единый день голосования намечен на 19 сентября.

https://ria.ru/20210607/vybory-1735992429.html

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россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика