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Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.06.2021
Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:22
2021-06-11T17:22
россия
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре."Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года. Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Путин подчеркнул, что это "чрезвычайно важное событие в политической жизни страны".Единый день голосования намечен на 19 сентября.
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россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика
Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:22 11.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение безопасности на сентябрьских выборах в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном заседании Совбеза обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре.
"Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года. Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин подчеркнул, что это "чрезвычайно важное событие в политической жизни страны".
Единый день голосования намечен на 19 сентября.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 13:40
В Совфеде заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму
 
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