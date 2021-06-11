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Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве - РИА Новости, 11.06.2021
Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
Президент Швейцарии Ги Пармелан заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:37
2021-06-11T18:10
россия
мид швейцарии
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
в мире
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве."Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой (главой МИД Швейцарии) Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", - написал Пармелан в Twitter.Встреча Путина и Пармелена планируется на 16 июня, сообщает сайт правительства Швейцарии."Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении.Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.Встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в Женеве 16 июня.
https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html
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россия, мид швейцарии, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, в мире
Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:37 11.06.2021 (обновлено: 18:10 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Швейцарии заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным во время саммита в Женеве

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве.
"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой (главой МИД Швейцарии) Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", - написал Пармелан в Twitter.
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Встреча Путина и Пармелена планируется на 16 июня, сообщает сайт правительства Швейцарии.
"Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении.
Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.
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