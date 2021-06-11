https://ria.ru/20210611/vstrecha-1736665836.html

Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве

Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве - РИА Новости, 11.06.2021

Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелан заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:37

2021-06-11T17:37

2021-06-11T18:10

россия

мид швейцарии

джо байден

владимир путин

женева (город)

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727146632_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_7d020b3bab8e92b8f72bd341f07c3dfe.jpg

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве."Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой (главой МИД Швейцарии) Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", - написал Пармелан в Twitter.Встреча Путина и Пармелена планируется на 16 июня, сообщает сайт правительства Швейцарии."Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении.Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.Встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html

https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html

россия

женева (город)

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид швейцарии, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, в мире