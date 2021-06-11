Эксперт оценил шансы на возращение послов после встречи Путина и Байдена
Политолог заявил, что шансы на возращение послов к службе после встречи Путина и Байдена велики
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Перспективы возвращения послов России и США к службе в столицах сразу после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена велики, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Саммит России и США запланирован на 16 июня в Женеве.
"Я думаю, может, и первый вопрос, который будет поднят во время встречи - это возобновление дипломатической миссии (послов). Я думаю, что это будет решено именно там и сразу. Перспективы есть довольно большие в этом плане - возвращение послов", - сказал Межуев РИА Новости.
Он отметил, что стороны могут договориться и по вопросу возвращения дипломатической собственности России, если разговор не примет "совсем враждебный характер", при котором общих точек соприкосновения не будет.
Однако, уверен эксперт, стороны попытаются избежать впечатления, что в российско-американских отношениях "большой тупик".
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, Москва приняла решение объявить 10 американских дипломатов персона нон грата, им было дано время до конца дня 21 мая покинуть Россию. Кроме того, послу США Джону Салливану было предложено поехать в Вашингтон на консультации, куда он уехал в конце апреля. За месяц до этого российский посол Анатолий Антонов уехал из США в Россию. Пока в МИД РФ не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.