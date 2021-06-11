https://ria.ru/20210611/vstrecha-1736558116.html

"Порвут на части": американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена

"Порвут на части": американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 11.06.2021

"Порвут на части": американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена

Читатели Wall Street Journal эмоционально ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту Джо Байдену советы перед встречей с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T03:01

2021-06-11T03:01

2021-06-11T12:28

россия

майк тайсон

северный поток — 2

нато

джо байден

владимир путин

сша

грузия

литва

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели Wall Street Journal эмоционально ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту Джо Байдену советы перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и "выступить против Путина в вопросе Украины". Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по "Северному потоку — 2".Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью."Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте — в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд — и нокаут", — привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen."Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки — если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо", — добавил Robert Hutchings.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Предполагается, что они обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html

https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html

россия

сша

грузия

литва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк тайсон, северный поток — 2, нато, джо байден, владимир путин, сша, грузия, литва, киев, в мире