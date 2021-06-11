"Порвут на части": американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена
03:01 11.06.2021 (обновлено: 12:28 11.06.2021)
Читатели The Wall Street Journal раскритиковали Байдена перед встречей с Путиным
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели Wall Street Journal эмоционально ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту Джо Байдену советы перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и "выступить против Путина в вопросе Украины". Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по "Северному потоку — 2".
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
"Соединенные Штаты больше не в силах служить делу Демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года <…> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах <…> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене", — высказался William Gianopulos.
"Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте — в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд — и нокаут", — привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
"Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано", — продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
"Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки — если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо", — добавил Robert Hutchings.
"Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!" — заключил Richard Lindo.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Предполагается, что они обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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