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Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров
Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров - РИА Новости, 11.06.2021
Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров
Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T01:15
2021-06-11T01:15
2021-06-11T11:08
надежда коркка
россия
кражи
жилье
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее словам, цветная наклейка, например, может обозначать квартиру, в которую легко проникнуть, а крестик (или знак умножения) указывает, что проживающие уехали и путь открыт.Кроме того, грабители выслеживают будущих жертв в социальных сетях по публикациям, чтобы знать, когда и куда уехали хозяева жилья, заключила собеседница агентства.
https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html
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надежда коркка, россия, кражи, жилье, общество