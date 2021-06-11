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Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров
Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров - РИА Новости, 11.06.2021
Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров
Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T01:15
2021-06-11T11:08
надежда коркка
россия
кражи
жилье
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее словам, цветная наклейка, например, может обозначать квартиру, в которую легко проникнуть, а крестик (или знак умножения) указывает, что проживающие уехали и путь открыт.Кроме того, грабители выслеживают будущих жертв в социальных сетях по публикациям, чтобы знать, когда и куда уехали хозяева жилья, заключила собеседница агентства.
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надежда коркка, россия, кражи, жилье, общество

Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров

01:15 11.06.2021 (обновлено: 11:08 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДверь в квартиру
Дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июн РИА Новости. Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.
"В домах, где не предусмотрены помещения для консьержа (к ним относятся панельные дома, построенные 25 и более лет назад), применяется другой вариант — метки на почтовом ящике в виде разных стикеров и надписей", — поделилась эксперт.
По ее словам, цветная наклейка, например, может обозначать квартиру, в которую легко проникнуть, а крестик (или знак умножения) указывает, что проживающие уехали и путь открыт.
Кроме того, грабители выслеживают будущих жертв в социальных сетях по публикациям, чтобы знать, когда и куда уехали хозяева жилья, заключила собеседница агентства.
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Надежда КорккаРоссияКражиЖильеОбщество
 
 
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