https://ria.ru/20210611/vory-1736554880.html

Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров

Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров - РИА Новости, 11.06.2021

Специалист рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров

Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T01:15

2021-06-11T01:15

2021-06-11T11:08

надежда коркка

россия

кражи

жилье

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сейчас домушники обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, долго висящие на ручке или самой двери, сообщила агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее словам, цветная наклейка, например, может обозначать квартиру, в которую легко проникнуть, а крестик (или знак умножения) указывает, что проживающие уехали и путь открыт.Кроме того, грабители выслеживают будущих жертв в социальных сетях по публикациям, чтобы знать, когда и куда уехали хозяева жилья, заключила собеседница агентства.

https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда коркка, россия, кражи, жилье, общество