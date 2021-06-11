https://ria.ru/20210611/voennye-1736613902.html
Российских военных будут обучать с помощью "Аватара"
Российских военных будут обучать с помощью "Аватара" - РИА Новости, 11.06.2021
Российских военных будут обучать с помощью "Аватара"
Для российских военных создается комплекс гибридной реальности "Аватар", который позволит упростить их обучение и тренировки, сообщили в холдинге... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:26
2021-06-11T13:26
2021-06-11T13:26
россия
российская электроника
ростех
технологии
безопасность
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Для российских военных создается комплекс гибридной реальности "Аватар", который позволит упростить их обучение и тренировки, сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").Как пояснили в компании, "Аватар" можно использовать при проведении занятий по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием виртуальных тренажеров.В холдинге уточнили, что комплекс разрабатывается Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику"), который получил статус участника технополиса "Эра" Минобороны РФ по результатам оценки проекта "Аватар".Рязанский радиозавод специализируется на создании учебных комплексов для Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20210412/roboty-1727831210.html
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россия, российская электроника, ростех, технологии, безопасность
Российских военных будут обучать с помощью "Аватара"
Комплекс гибридной реальности "Аватар" будут применять для обучения и тренировки военнослужащих