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https://ria.ru/20210611/vaktsina-1736671258.html
В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 11.06.2021
В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Зимбабве, церемония передачи прошла в пятницу при участии президента страны Эммерсона... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:58
2021-06-11T17:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
эммерсон мнангагва
здоровье - общество
москва
зимбабве
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Зимбабве, церемония передачи прошла в пятницу при участии президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщило российское посольство в Хараре."В Хараре была доставлена партия российской вакцины "Спутник V". Поставка препарата обеспечена силами совместного предприятия ALROSA Zimbabwe в поддержку оказываемого Российской Федерацией содействия Республике Зимбабве в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - говорится, в частности, на сайте российской дипмиссии.Мнангагва выразил глубокую признательность России в ходе выступления на церемонии, отметили в посольстве. "Было отмечено, что, осознавая тяжесть бремени на плечах народа и правительства Зимбабве в условиях пандемии, ALROSA Zimbabwe оказала зимбабвийцам весомую и своевременную поддержку в набирающей обороты прививочной кампании", - говорится в сообщении дипмиссии."Этот жест доброй воли соответствует российско-зимбабвийским договоренностям на высшем уровне и находится в русле решений Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, свидетельствует о приверженности Москвы дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства, основанного на присущих отношениям России и Зимбабве принципах солидарности и взаимовыручки в самые тяжелые времена", - подчеркнули в дипмиссии.
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коронавирус covid-19, россия, эммерсон мнангагва, здоровье - общество, москва, зимбабве, в мире
В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"
17:58 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" доставили в Зимбабве

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Зимбабве, церемония передачи прошла в пятницу при участии президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщило российское посольство в Хараре.
"В Хараре была доставлена партия российской вакцины "Спутник V". Поставка препарата обеспечена силами совместного предприятия ALROSA Zimbabwe в поддержку оказываемого Российской Федерацией содействия Республике Зимбабве в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - говорится, в частности, на сайте российской дипмиссии.
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Мнангагва выразил глубокую признательность России в ходе выступления на церемонии, отметили в посольстве. "Было отмечено, что, осознавая тяжесть бремени на плечах народа и правительства Зимбабве в условиях пандемии, ALROSA Zimbabwe оказала зимбабвийцам весомую и своевременную поддержку в набирающей обороты прививочной кампании", - говорится в сообщении дипмиссии.
"Этот жест доброй воли соответствует российско-зимбабвийским договоренностям на высшем уровне и находится в русле решений Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, свидетельствует о приверженности Москвы дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства, основанного на присущих отношениям России и Зимбабве принципах солидарности и взаимовыручки в самые тяжелые времена", - подчеркнули в дипмиссии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЭммерсон МнангагваЗдоровье - ОбществоМоскваЗимбабвеВ мире
 
 
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