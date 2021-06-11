https://ria.ru/20210611/vaktsina-1736671258.html

В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 11.06.2021

В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Зимбабве, церемония передачи прошла в пятницу при участии президента страны Эммерсона... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:58

2021-06-11T17:58

2021-06-11T17:58

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коронавирус covid-19

россия

эммерсон мнангагва

здоровье - общество

москва

зимбабве

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Зимбабве, церемония передачи прошла в пятницу при участии президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщило российское посольство в Хараре."В Хараре была доставлена партия российской вакцины "Спутник V". Поставка препарата обеспечена силами совместного предприятия ALROSA Zimbabwe в поддержку оказываемого Российской Федерацией содействия Республике Зимбабве в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - говорится, в частности, на сайте российской дипмиссии.Мнангагва выразил глубокую признательность России в ходе выступления на церемонии, отметили в посольстве. "Было отмечено, что, осознавая тяжесть бремени на плечах народа и правительства Зимбабве в условиях пандемии, ALROSA Zimbabwe оказала зимбабвийцам весомую и своевременную поддержку в набирающей обороты прививочной кампании", - говорится в сообщении дипмиссии."Этот жест доброй воли соответствует российско-зимбабвийским договоренностям на высшем уровне и находится в русле решений Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, свидетельствует о приверженности Москвы дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства, основанного на присущих отношениям России и Зимбабве принципах солидарности и взаимовыручки в самые тяжелые времена", - подчеркнули в дипмиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/braziliya-1736647639.html

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коронавирус covid-19, россия, эммерсон мнангагва, здоровье - общество, москва, зимбабве, в мире