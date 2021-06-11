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В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 11.06.2021
В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны"
Более 3 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:50
2021-06-11T12:50
2021-06-11T12:50
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
центр им. м. п. чумакова
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 3 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объёме более 3 миллионов доз в этом году", - сказал Максютов в ходе парламентских слушаний Законодательное регулирование здравоохранения РФ".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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РИА Новости
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В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны"
Глава "Вектора" заявил, что в России произвели более трех миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона"