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В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 11.06.2021

В "Векторе" рассказали о производстве "ЭпиВакКороны"

Более 3 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:50

2021-06-11T12:50

2021-06-11T12:50

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

центр им. м. п. чумакова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 3 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено в России, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объёме более 3 миллионов доз в этом году", - сказал Максютов в ходе парламентских слушаний Законодательное регулирование здравоохранения РФ".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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