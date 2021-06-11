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Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию - РИА Новости, 11.06.2021
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:45
2021-06-11T10:45
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владимир круглый
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Он отметил, что прохождение иммунизации позволит гражданам обезопасить себя, свое здоровье, а также здоровье своих близких.
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владимир круглый, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
10:45 11.06.2021
 
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 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сенатор Владимир Круглый призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Сейчас идет период летних отпусков, россияне собираются в том числе отдохнуть и на зарубежных курортах. Перед выездом в другие страны им следует позаботиться о прохождении вакцинации", - считает законодатель.
Он отметил, что прохождение иммунизации позволит гражданам обезопасить себя, свое здоровье, а также здоровье своих близких.
 
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