https://ria.ru/20210611/vakinatsiya-1736578094.html

Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию

Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию - РИА Новости, 11.06.2021

Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию

Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:45

2021-06-11T10:45

2021-06-11T10:45

распространение коронавируса

владимир круглый

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Он отметил, что прохождение иммунизации позволит гражданам обезопасить себя, свое здоровье, а также здоровье своих близких.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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