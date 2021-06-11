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Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию - РИА Новости, 11.06.2021
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:45
2021-06-11T10:45
2021-06-11T10:45
распространение коронавируса
владимир круглый
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Он отметил, что прохождение иммунизации позволит гражданам обезопасить себя, свое здоровье, а также здоровье своих близких.
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владимир круглый, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
Сенатор призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию
Сенатор Владимир Круглый призвал россиян, выезжающих за рубеж, пройти вакцинацию