https://ria.ru/20210611/ukraina-1736706731.html

Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией

Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией - РИА Новости, 12.06.2021

Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией

Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2". РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T23:00

2021-06-11T23:00

2021-06-12T06:55

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

энтони блинкен

балтийское море

евросоюз

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2".Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210609/tranzit-1736260592.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, энтони блинкен, балтийское море, евросоюз, сша, украина, в мире