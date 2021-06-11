Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией
23:00 11.06.2021 (обновлено: 06:55 12.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В Киеве заявили, что Россия может попытаться перекрыть транзит газа через Украину
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2".
"Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте", - сказал Кулеба в эфире канала "Украина 24", комментируя вероятность того, что РФ попытается поставлять газ в Европу в обход Украины после запуска "Северного потока 2".
Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.