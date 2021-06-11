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Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией
Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией - РИА Новости, 12.06.2021
Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией
Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2". РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T23:00
2021-06-12T06:55
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
энтони блинкен
балтийское море
евросоюз
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2".Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, энтони блинкен, балтийское море, евросоюз, сша, украина, в мире
Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией
23:00 11.06.2021 (обновлено: 06:55 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве заявили, что Россия может попытаться перекрыть транзит газа через Украину

Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2".

"Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте", - сказал Кулеба в эфире канала "Украина 24", комментируя вероятность того, что РФ попытается поставлять газ в Европу в обход Украины после запуска "Северного потока 2".

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенБалтийское мореЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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