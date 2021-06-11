https://ria.ru/20210611/ukraina-1736704109.html

На Украине заявили о сложности организации встречи Путина и Зеленского

На Украине заявили о сложности организации встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.06.2021

На Украине заявили о сложности организации встречи Путина и Зеленского

Место встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обсуждается, есть контакты по согласованию повестки переговоров,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:23

2021-06-11T22:23

2021-06-11T22:23

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украина

дмитрий кулеба

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владимир зеленский

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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Место встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обсуждается, есть контакты по согласованию повестки переговоров, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба."Сейчас место встречи президентов Путина и Зеленского не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".По мнению главы украинского МИД, в целом организовать встречу Путина и Зеленского будет очень сложно, но если Киев увидит, что на этой встрече можно будет решить вопросы для прекращения войны в Донбассе, он "не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась".Комментируя возможность встречи Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

россия

луганская народная республика

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россия, украина, дмитрий кулеба, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, в мире