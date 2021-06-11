В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену
20:33 11.06.2021 (обновлено: 21:32 11.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
В Пензенской области вручили удостоверение к ордену сыну фронтовика Василия Батяева
САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
"Заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Сергей Рязанцев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Батяева Василия Максимовича, к которому он был представлен в 1945 году", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, красноармеец в годы войны проходил службу в должности понтонера 61-го отдельного понтонно-мостового батальона. Батяев в ледяной воде забивал сваи в течение 16 часов во время строительства 140-метрового моста через реку Одер под артиллерийским огнем и налетом авиации противника. Это позволило войскам на 11 часов раньше форсировать водную преграду.
Церемония передачи удостоверения сыну фронтовика Николаю Батяеву состоялась на родине героя — в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области у памятника участникам Великой Отечественной войны.
Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.