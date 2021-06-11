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В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену
В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену - РИА Новости, 11.06.2021
В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену
Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:33
2021-06-11T21:32
россия
пензенская область
общество
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САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа."Заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Сергей Рязанцев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Батяева Василия Максимовича, к которому он был представлен в 1945 году", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, красноармеец в годы войны проходил службу в должности понтонера 61-го отдельного понтонно-мостового батальона. Батяев в ледяной воде забивал сваи в течение 16 часов во время строительства 140-метрового моста через реку Одер под артиллерийским огнем и налетом авиации противника. Это позволило войскам на 11 часов раньше форсировать водную преграду.Церемония передачи удостоверения сыну фронтовика Николаю Батяеву состоялась на родине героя — в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области у памятника участникам Великой Отечественной войны.Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.
https://ria.ru/20210527/orden-1734365266.html
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россия, пензенская область, общество
В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену
20:33 11.06.2021 (обновлено: 21:32 11.06.2021)
 
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Медали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Пензенской области вручили удостоверение к ордену сыну фронтовика Василия Батяева

Читать ria.ru в
САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
"Заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Сергей Рязанцев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Батяева Василия Максимовича, к которому он был представлен в 1945 году", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, красноармеец в годы войны проходил службу в должности понтонера 61-го отдельного понтонно-мостового батальона. Батяев в ледяной воде забивал сваи в течение 16 часов во время строительства 140-метрового моста через реку Одер под артиллерийским огнем и налетом авиации противника. Это позволило войскам на 11 часов раньше форсировать водную преграду.
Церемония передачи удостоверения сыну фронтовика Николаю Батяеву состоялась на родине героя — в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области у памятника участникам Великой Отечественной войны.
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