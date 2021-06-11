https://ria.ru/20210611/udostoverenie-1736697150.html

В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену

В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену - РИА Новости, 11.06.2021

В Пензенской области сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену

Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:33

2021-06-11T20:33

2021-06-11T21:32

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пензенская область

общество

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САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Удостоверение к ордену Красной Звезды спустя 76 лет вручили сыну участника Великой Отечественной войны Василия Батяева в Пензенской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа."Заместитель военного комиссара Пензенской области полковник Сергей Рязанцев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Батяева Василия Максимовича, к которому он был представлен в 1945 году", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, красноармеец в годы войны проходил службу в должности понтонера 61-го отдельного понтонно-мостового батальона. Батяев в ледяной воде забивал сваи в течение 16 часов во время строительства 140-метрового моста через реку Одер под артиллерийским огнем и налетом авиации противника. Это позволило войскам на 11 часов раньше форсировать водную преграду.Церемония передачи удостоверения сыну фронтовика Николаю Батяеву состоялась на родине героя — в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области у памятника участникам Великой Отечественной войны.Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

https://ria.ru/20210527/orden-1734365266.html

https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html

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россия, пензенская область, общество