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Жителя Челябинской области отправят на лечение за убийство жены
Жителя Челябинской области отправят на лечение за убийство жены - РИА Новости, 11.06.2021
Жителя Челябинской области отправят на лечение за убийство жены
Житель Челябинской области, обвиняемый в убийстве супруги на глазах у двоих детей на обочине дороги, признан страдающим психическим расстройством, уголовное... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:39
2021-06-11T14:39
россия
челябинский областной суд
алексеевка
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Житель Челябинской области, обвиняемый в убийстве супруги на глазах у двоих детей на обочине дороги, признан страдающим психическим расстройством, уголовное дело в отношении него направили в суд, сообщило следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало следствие, днем 29 июля 2020 года около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем ещё раз ножом - на обочине дороги, женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей.По данным СУСК, в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, он признан страдающим психическим расстройством как в момент убийства, так и в настоящее время."Уголовное дело направлено в челябинскую областную прокуратуру для утверждения постановления о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера. Данное постановление утверждено заместителем прокурора области 11 июня, в ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), уточняется в сообщении.
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россия
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россия, челябинский областной суд, алексеевка, челябинская область, происшествия
Жителя Челябинской области отправят на лечение за убийство жены
14:39 11.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жителя Челябинской области отправят на лечение за убийство жены на глазах у детей

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Житель Челябинской области, обвиняемый в убийстве супруги на глазах у двоих детей на обочине дороги, признан страдающим психическим расстройством, уголовное дело в отношении него направили в суд, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
Как сообщало следствие, днем 29 июля 2020 года около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем ещё раз ножом - на обочине дороги, женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей.
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По данным СУСК, в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, он признан страдающим психическим расстройством как в момент убийства, так и в настоящее время.
"Уголовное дело направлено в челябинскую областную прокуратуру для утверждения постановления о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера. Данное постановление утверждено заместителем прокурора области 11 июня, в ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), уточняется в сообщении.
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