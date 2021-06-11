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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210611/turpotok-1736575238.html
В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке
В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 11.06.2021
В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке
Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке можно увеличить за счет создания туристической инфраструктуры, которая снизит антропогенную нагрузку, считает директор... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:23
2021-06-11T10:35
туризм
дмитрий чернышенко
новости - туризм
всемирный фонд дикой природы
камчатский край
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке можно увеличить за счет создания туристической инфраструктуры, которая снизит антропогенную нагрузку, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что турпоток в Долину гейзеров на Камчатке нельзя значительно увеличить, потому что люди там все "вытопчут".Как отметил глава фонда, ресурсы природы не бесконечны для приема посетителей."Камчатка уже когда-то была открытой, и Долина гейзеров была открытой, там проходил всесоюзный маршрут, уже прошли десятилетия, а мы до сих пор видим последствия – разрушенные участки гейзеров, размытые тропы, на которых происходит эрозия", - отметил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/geyzery-1733106579.html
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, камчатский край
В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке
10:23 11.06.2021 (обновлено: 10:35 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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Директор WWF в России заявил, что турпоток в Долину гейзеров можно увеличить при ряде условий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке можно увеличить за счет создания туристической инфраструктуры, которая снизит антропогенную нагрузку, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.
В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что турпоток в Долину гейзеров на Камчатке нельзя значительно увеличить, потому что люди там все "вытопчут".
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:34Сказано в эфире
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"Несомненно, могут все вытоптать, если подходить к процессу увеличения турпотока необдуманно… Создание туристической инфраструктуры: обустроенные маршруты, грамотно проложенные экологические тропы - может снизить антропогенную нагрузку. То есть при грамотном подходе определенное увеличение туристов, конечно же, возможно", - сказал Горшков в интервью РИА Новости.
Как отметил глава фонда, ресурсы природы не бесконечны для приема посетителей.
"Камчатка уже когда-то была открытой, и Долина гейзеров была открытой, там проходил всесоюзный маршрут, уже прошли десятилетия, а мы до сих пор видим последствия – разрушенные участки гейзеров, размытые тропы, на которых происходит эрозия", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмВсемирный фонд дикой природыКамчатский край
 
 
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