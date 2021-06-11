https://ria.ru/20210611/turpotok-1736575238.html

В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке

В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 11.06.2021

В WWF рассказали, как увеличить турпоток в Долину гейзеров на Камчатке

Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке можно увеличить за счет создания туристической инфраструктуры, которая снизит антропогенную нагрузку, считает директор... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:23

2021-06-11T10:23

2021-06-11T10:35

туризм

дмитрий чернышенко

новости - туризм

всемирный фонд дикой природы

камчатский край

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке можно увеличить за счет создания туристической инфраструктуры, которая снизит антропогенную нагрузку, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина отметил, что турпоток в Долину гейзеров на Камчатке нельзя значительно увеличить, потому что люди там все "вытопчут".Как отметил глава фонда, ресурсы природы не бесконечны для приема посетителей."Камчатка уже когда-то была открытой, и Долина гейзеров была открытой, там проходил всесоюзный маршрут, уже прошли десятилетия, а мы до сих пор видим последствия – разрушенные участки гейзеров, размытые тропы, на которых происходит эрозия", - отметил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/geyzery-1733106579.html

камчатский край

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дмитрий чернышенко, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, камчатский край