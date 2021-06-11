https://ria.ru/20210611/turizm-1736653875.html

ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам

ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам - РИА Новости, 11.06.2021

ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам

Почти 40% россиян рекомендуют иностранцам, которые до этого никогда не были в России, посетить Санкт-Петербург, на втором и третьем месте - Москва и Байкал,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:44

2021-06-11T16:44

2021-06-11T16:44

россия

байкал

вциом

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 40% россиян рекомендуют иностранцам, которые до этого никогда не были в России, посетить Санкт-Петербург, на втором и третьем месте - Москва и Байкал, свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.Россиян попросили назвать места, которые в первую очередь должны посетить иностранцы, можно было выбрать до пяти вариантов ответа.Первое место в списке занял Петербург, который выбрали 39% респондентов. Москву и Красную площадь назвали 29% опрошенных, озеро Байкал - 22%.В десятку также вошли Алтай и Алтайский край (16%), Крым (14%), Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатка (10%), города Золотого Кольца (9%), Карелия (8%) и Казань (7%).В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210610/blogery-1736491144.html

россия

байкал

москва

санкт-петербург

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2021

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россия, байкал, вциом, москва, санкт-петербург