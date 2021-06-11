ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНиколо-Богоявленский морской собор, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Россияне советуют иностранцам в первую очередь посетить Санкт-Петербург, Москву и озеро Байкал
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 40% россиян рекомендуют иностранцам, которые до этого никогда не были в России, посетить Санкт-Петербург, на втором и третьем месте - Москва и Байкал, свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Россиян попросили назвать места, которые в первую очередь должны посетить иностранцы, можно было выбрать до пяти вариантов ответа.
Первое место в списке занял Петербург, который выбрали 39% респондентов. Москву и Красную площадь назвали 29% опрошенных, озеро Байкал - 22%.
В десятку также вошли Алтай и Алтайский край (16%), Крым (14%), Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатка (10%), города Золотого Кольца (9%), Карелия (8%) и Казань (7%).
Вчера, 16:26Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.