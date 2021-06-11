https://ria.ru/20210611/tseny-1736575924.html

Минпромторг ответил на вопрос о ценовых соглашениях для новых продуктов

Минпромторг ответил на вопрос о ценовых соглашениях для новых продуктов - РИА Новости, 11.06.2021

Минпромторг ответил на вопрос о ценовых соглашениях для новых продуктов

Вопрос введения соглашений о стабилизации цен, подобных договоренностям по сахару и подсолнечному маслу, в отношении других продуктов в России пока не... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:29

2021-06-11T10:29

2021-06-11T11:44

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733949_0:0:3044:1712_1920x0_80_0_0_4e65f37eeb893674f46196e078ad05f4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Вопрос введения соглашений о стабилизации цен, подобных договоренностям по сахару и подсолнечному маслу, в отношении других продуктов в России пока не обсуждается, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Вопрос о введении соглашений, подобных соглашениям по маслу и сахару, на другие товары пока не рассматривается. Считаю, в будущем необходимо без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков", - сказал Евтухов.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Замглавы Минпромторга указал, что государство в настоящее время не может не участвовать в экономических процессах. "Особенно на фоне глобализации рынков, изменения логистических цепочек и постоянного совершенствования технологий во всех секторах экономики", - заметил он."Понятно, что длительное регулирование цен не приведет ни к чему хорошему, только к дефициту и к снижению качества продукции. Но в краткосрочном периоде государству реагировать просто необходимо, как мы это и сделали по сахару и маслу. Ведь речь шла не о премиальном сегменте, а о социально значимых товарах. Если цена на такой товар растет на 100% - это своеобразный шок для данного товарного рынка", - подчеркнул Евтухов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Виктора Евтухова >>

https://ria.ru/20210603/tseny-1735390230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика