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В ЦБ рассказали, когда экономика вернется к докризисному уровню
В ЦБ рассказали, когда экономика вернется к докризисному уровню - РИА Новости, 11.06.2021
В ЦБ рассказали, когда экономика вернется к докризисному уровню
Экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ, экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, говорится в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:14
2021-06-11T14:14
2021-06-11T14:14
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ, экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении регулятора."Экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России... В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий", - указал ЦБ.Так, оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.Продолжается активное восстановление сектора услуг населению. Выпуск в большинстве отраслей экономики, по оценкам Банка России, превысил докризисные уровни. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, отметил регулятор."Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках", - указал ЦБ.На минувшей неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%. По его словам, траектория выхода экономики на докризисные значения на 2-3 месяца опережает прогнозы министерства.
https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604055349.html
https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
В ЦБ рассказали, когда экономика вернется к докризисному уровню
В ЦБ заявили, что экономика РФ вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Экономическая активность в России
восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ
, экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении регулятора.
"Экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России... В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий", - указал ЦБ.
Так, оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.
Продолжается активное восстановление сектора услуг населению. Выпуск в большинстве отраслей экономики, по оценкам Банка России, превысил докризисные уровни. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, отметил регулятор.
"Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках", - указал ЦБ.
На минувшей неделе министр экономического развития Максим Решетников
говорил о том, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%. По его словам, траектория выхода экономики на докризисные значения на 2-3 месяца опережает прогнозы министерства.