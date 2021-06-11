В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:45 11.06.2021 (обновлено: 10:02 11.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ
День траура объявили в Туве 11 июня из-за смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу.
"В связи с кончиной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким… Объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", - говорится в тексте указа.
В день траура в республике будут приспущены Государственные флаги России и Тувы.
Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Как сообщил РИА Новости в четверг источник из близкого окружения депутата, она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.
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