https://ria.ru/20210611/traur-1736566601.html

В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу

В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу - РИА Новости, 11.06.2021

В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:45

2021-06-11T08:45

2021-06-11T10:02

умерла лариса шойгу

лариса шойгу

госдума рф

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу.В день траура в республике будут приспущены Государственные флаги России и Тувы.Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Как сообщил РИА Новости в четверг источник из близкого окружения депутата, она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html

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умерла лариса шойгу, лариса шойгу, госдума рф, республика тыва, общество