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В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу - РИА Новости, 11.06.2021
В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:45
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умерла лариса шойгу
лариса шойгу
госдума рф
республика тыва
общество
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу.В день траура в республике будут приспущены Государственные флаги России и Тувы.Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Как сообщил РИА Новости в четверг источник из близкого окружения депутата, она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html
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умерла лариса шойгу, лариса шойгу, госдума рф, республика тыва, общество
В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:45 11.06.2021 (обновлено: 10:02 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ
Член Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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День траура объявили в Туве 11 июня из-за смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике из-за ухода 10 июня из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу.
"В связи с кончиной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким… Объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", - говорится в тексте указа.
В день траура в республике будут приспущены Государственные флаги России и Тувы.
Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Как сообщил РИА Новости в четверг источник из близкого окружения депутата, она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по регламенту и организации работы Госдумы РФ Лариса Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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