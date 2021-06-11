https://ria.ru/20210611/transport-1736572658.html

Челябинская область получит средства на новые автобусы и трамваи

Челябинская область получит средства на новые автобусы и трамваи - РИА Новости, 11.06.2021

Челябинская область получит средства на новые автобусы и трамваи

Челябинская область в рамках федерального проекта "Чистый воздух" получит 2,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на закупку 150 новых экологичных... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:51

2021-06-11T09:51

2021-06-11T10:40

челябинская область

алексей текслер

михаил мишустин

южно-уральский государственный университет

челябинск

забайкальский край

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_540c36e859395592863c26ac4acb9b0b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Челябинская область в рамках федерального проекта "Чистый воздух" получит 2,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на закупку 150 новых экологичных автобусов и 10 новых трамваев, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Председатель правительства РФ Михаила Мишустина ранее сообщал, что в этом году на мероприятия в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределяются 4,8 миллиарда рублей, средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области."Челябинская область в рамках федерального проекта получит 2,3 миллиарда рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах", - говорится в сообщении.По данным губернатора региона Алексея Текслера, средства будут направлены на закупку 150 новых автобусов для Челябинска и 10 новых трамваев для Магнитогорска. "Важное для региона решение правительства. Улучшение экологической ситуации региона - это комплексная задача, над решением которой мы совместно федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад нацпроекта "Экология" в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Пресс-служба правительства уточняет, что 1,9 миллиарда рублей направят на закупку автобусов, а 370 миллионов рублей - трамваев.По мнению замминистра экологии региона Виталия Безрукова, реализация данных мероприятий позволит снизить выбросы от передвижных источников. "Данная работа ведется параллельно снижению от стационарных источников и рекультивации горсвалки. В итоге к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен быть снижен на 50% от уровня 2017 года", - написал он в Instagram.Как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, основанием для выделения федерального финансирования послужил совместный проект министерства с минэкологии области - это разработанный Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска. Министерство экологии представило программу по снижению выбросов от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологий, уточнял он, пояснив, что вклад Миндортранса - это разработка транспортной реформы агломерации "Большой Челябинск" и снижение выбросов в части обновления подвижного состава и перевода транспорта на экологические виды топлива."Благодаря финансовой поддержке будут закуплены 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и 10 трамваев для Магнитогорска. Важно отметить, что при разработке Комплексного плана использовались результаты научно-исследовательский работы ЮУрГУ. В частности, рассчитанные показатели экологического эффекта при изменении транспортной схемы Челябинской агломерации", – цитирует пресс-служба министерства слова Нечаева.Ранее Текслер отмечал, что в ближайшие годы властям предстоит сделать серьезные шаги к преображению Челябинска. По его словам, чистота, озеленение, масштабное благоустройство, качественные дороги, новые газомоторные автобусы – это то, "что мы уже делаем, и результат виден", "но это только начало", планов, на самом деле, гораздо больше. "Мы обновим автобусный парк, троллейбусы и трамваи – вместе с соответствующей инфраструктурой, в том числе рельсовым хозяйством. Задействуем построенные под городом туннели для скоростного метротрамвая…" - пояснял глава региона.

https://ria.ru/20210609/keshbek-1736294733.html

https://ria.ru/20210525/rekonstruktsiya-1733833379.html

челябинск

забайкальский край

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, михаил мишустин, южно-уральский государственный университет, челябинск, забайкальский край, челябинская область, общество